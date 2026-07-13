Misiones: una nena de 7 años fue raptada por un adolescente e investigan un presunto intento de abuso
El sospechoso, de 17 años, fue detenido tras ser identificado mediante las cámaras de seguridad que registraron toda la secuencia.
Un adolescente de 17 años fue detenido en la localidad de Campo Grande, provincia de Misiones, sospechado de haber intentado abusar sexualmente de una nena de 7 tras raptarla en medio de la calle. El hecho quedó registrado en un video grabado por cámaras de seguridad privadas instaladas en dos domicilios de la zona.
Todo ocurrió a las 8 de la mañana del viernes cuando la víctima se dirigía a un comercio cercano a su vivienda y comenzó a ser perseguida por el sospechoso. De un momento a otro, el joven la tomó por la espalda, le tapó la boca para que no gritara y la llevó por la fuerza hasta una arboleda.
De acuerdo con la información brindada por la Policía de Misiones, la escalofriante secuencia fue observada por el padre de la menor desde su domicilio. Al advertir lo que sucedía, el hombre corrió hacia donde se encontraba su hija para auxiliarla y el sospechoso escapó a las corridas.
Investigan al adolescente por el rapto y presunto abuso de la menor
Pasado el mediodía, el padre de la nena se dirigió a realizar la denuncia a partir de la cual efectivos de la Comisaría de la Mujer de Campo Grande iniciaron una serie de tareas investigativas, que incluyó el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas instaladas en dos domicilios de la zona.
De esta manera, horas después los efectivos lograron localizar y demorar al adolescente, en cumplimiento de las directivas judiciales.
Por orden del Juzgado Correccional y de Menores N.º 1 de Oberá, el joven fue notificado de la causa en presencia de su madre y posteriormente trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Menores en Conflicto con la Ley (Cemoas), donde permanece alojado a disposición de la Justicia.
En tanto, la niña fue asistida por los organismos competentes a partir de la activación del protocolo de atención integral para víctimas.
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