VTV: los detalles de la multa de hasta $500.000
El monto de las multas se establece a través del sistema de Unidad Fija, que actualiza los valores en función del precio del combustible premium. Los detalles en la nota.
En lo que va de 2026, los controles vehiculares se intensificaron tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos de la provincia. Las autoridades reforzaron los operativos con el objetivo de asegurar que los autos circulen en condiciones adecuadas para reducir accidentes y mejorar el tránsito.
Uno de los puntos más controlados es la Verificación Técnica Vehicular (VTV), ya que acredita que el vehículo se encuentra en buen estado mecánico. Circular sin este trámite al día o con fallas detectadas puede derivar en multas muy elevadas, que en algunos casos superan los $500.000.
Durante estos operativos también se revisa la documentación obligatoria, como la licencia de conducir, el seguro vigente y la patente del vehículo. No contar con alguno de estos documentos puede generar sanciones económicas para el conductor.
Cómo se calculan las multas con la Unidad Fija Móvil
El monto de las multas de tránsito se calcula a partir del sistema de Unidad Fija, un mecanismo que actualiza los valores en función del precio del combustible premium.
En la Ciudad de Buenos Aires, cada Unidad Fija tiene actualmente un valor de $798,51, mientras que en la Provincia de Buenos Aires el valor es más alto y alcanza los $1.807, lo que influye directamente en el costo final de las infracciones.
Valores de las multas en CABA
- Circular sin registro habilitante: desde $40.000.
- No usar cinturón alcanza: desde$80.000.
- Cruzar un semáforo en rojo: desde$239.000.
- Uso del celular al volante y el estacionamiento en espacios reservados: desde $240.000.
Valores de las multas en PBA
- Las multas de tránsito más comunes van entre $90.000 y $180.700.
- Las faltas graves (alcoholemia positiva o exceso de velocidad): $1.807.000.
