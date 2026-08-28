Horror en San Fernando: una mujer se filmó golpeando a su hijo de 4 años e intentó justificarse

El video fue compartido en redes sociales

El hombre realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Virreyes luego de recibir el video. La situación, según explicó, no sería un episodio aislado. Matías sostuvo que ya había denunciado anteriormente hechos de violencia y aseguró que los conflictos con Ana C., se repitieron desde que terminó la relación entre ambos.

“Desde que me separé, ella ejerció violencia hacia mí. En pocas palabras, me quiso hacer la vida imposible siempre”, afirmó el hombre en diálogo con Crónica TV.

Según indicó, tras recibir el archivo fue a buscar a su hijo, quien se encuentra a resguardo y en buenas condiciones: “El nene está conmigo desde el miércoles a la noche, está bien. Es una situación muy fea por la que estamos pasando”, expresó.

Hasta el jueves, la Justicia no había adoptado ningún temperamento respecto de la mujer, quien no se encontraba detenida.

La palabra de la agresora: “Yo golpeé a mi hijo”

Ana C., por su parte, también se comunicó con el canal de televisión e intentó justificarse. En su relato, apuntó contra su expareja y especialmente contra su exsuegra, a quienes acusó de intentar controlarla.

“Esperaron que yo le dé al nene para hacer semejante escándalo y bloquearme de todos lados porque ni siquiera yo vi la publicación”, sostuvo en un mensaje.

Minutos más tarde, mantuvo una conversación telefónica al aire en la que reconoció haber sido quien golpeó al menor. “El nene no tiene nada que ver, yo soy una madre que está cansada y que buscó ayuda”, manifestó y agregó: “Obviamente que estoy arrepentida. Mi hijo es una personita súper feliz, inteligente”.

En otro tramo de su declaración, fue todavía más explícita: “Fui a la comisaría y dije la verdad: yo golpeé a M.”.

Luego confesó que fue por "enojo e ira" contra el padre del nene.

El video fue filmado por la propia madre

“Yo filmé el video y se lo pasé a Matías”, reconoció la mujer, aunque sostuvo que el material audiovisual fue publicado en redes sociales por su exsuegra.

La mujer aseguró que atravesaba una situación personal complicada y buscó justificar su reacción a partir de los conflictos que mantenía con su pareja y su familia. “Siempre extorsionan”, afirmó al referirse a sus exsuegros.

La progenitora también aseguró que actualmente no puede estar junto al pequeño y sostuvo que la familia paterna se lo “sacó” después de la golpiza. “En este momento yo no puedo estar con M.”, expresó.

“Fue por enojo de ella hacia mí”

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir del relato de Matías, los episodios de violencia hacia el menor habrían ocurrido en determinadas ocasiones en las que él no iba a buscarlo. Según sostuvo, Ana C. habría utilizado las agresiones como una forma de presionarlo para que se presentara a retirar al niño.

“En situaciones me ha querido manipular siempre con él, pero yo obviamente como papá no iba a dejar que pase algo así”, aseguró.

La pareja tiene un acuerdo de tenencia compartida realizado mediante abogados. Sin embargo, el conflicto entre ambos habría continuado después de la separación, con reiterados enfrentamientos que, según el padre, también involucraron a la familia paterna.

Para el hombre, el ataque registrado en el video habría estado motivado por un conflicto personal. “Fue por enojo de ella hacia mí”, sostuvo.

“El nene está tranquilo, no estoy tocando el tema y no quiero que sepa lo que está pasando. Hoy no fue al jardín, ya comuniqué a las autoridades lo que sucedió. No lo llevé porque tal vez la madre quiere retirarlo. Prefiero que se quede en casa con nosotros”, contó respecto a su situación actual.

Mientras avanza la investigación, el niño permanece bajo el cuidado de su padre.