El drama que vivió Eugenia: salió a buscar trabajo y le robaron el celular

Sin embargo, antes de terminar la entrevista, Eugenia recibió la noticia en vivo de que una mujer le regalará un teléfono nuevo. "Gracias, me ayuda muchísimo", expresó.



Ramos Mejía: un grupo de ladrones le robó el auto a una mujer mientras sus hijos estaban adentro del vehículo

Una banda de cuatro ladrones interceptó a una familia para robarles el auto en el que se encontraban sus tres hijos de entre 2 y 6 años. El episodio tuvo lugar en la intersección de las calles 25 de Mayo y Esquiú, en Ramos Mejía, partido de La Matanza, al oeste del conurbano bonaerense.

En las imágenes que fueron registradas por las cámaras de seguridad apostadas en la zona pudo verse el momento previo al abordaje de los delincuentes y su posterior asalto.

La familia asaltada se había acercado hasta la zona para visitar una propiedad que se encontraba en refacciones. Estacionaron el auto en la puerta y empezaron a descender cuando fueron sorprendidos por los ladrones.

En ese momento, los delincuentes rodearon el vehículo, obligando a los adultos a retirar a sus tres hijos, quienes estaban en el compartimento trasero. Una vez al resguardo los menores y sus padres, los asaltantes se dieron a la fuga.

“¡Ayuda!, ¡Ayuda!, ¡Nos robaron: nos robaron!“, se la escucha gritar a la mujer, luego de auxiliar a todos sus hijos. Segundos más tarde entra en escena un vecino del lugar, quien los termina auxiliando.

Luego del robo y a partir de las primeras reconstrucciones, en declaraciones a los medios los vecinos aseguraron que hay dos cuadras de la zona donde los hechos delictivos se repiten desde hace varios años.