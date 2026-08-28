Las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires deberán asumir el costo por daños y grafitis realizados por alumnos

El marco general fue creado con base en un diagnóstico de conducta realizado por la Universidad de San Andrés junto al Ministerio, que analizó las causas del deterioro en la infraestructura escolar con la participación de 3 mil estudiantes de 1º a 3º año de 42 escuelas secundarias de las 15 comunas de la Ciudad. El estudio identificó una relación directa entre el clima institucional y el cuidado de los espacios: en escuelas donde predomina el respeto mutuo, disminuyen los daños. También detectó un efecto de contagio social: cuando los alumnos perciben que sus compañeros cuidan los espacios, su propio compromiso individual aumenta.

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, tanto de gestión estatal como privada. Además de la cuestión disciplinaria y económica, el protocolo propone una serie de estrategias para fomentar el sentido de pertenencia: los “Embajadores del cuidado” donde cada curso asume rotativamente la responsabilidad de verificar un sector de la escuela, los “Últimos minutos para el cuidado del espacio” antes de finalizar cada clase, murales estudiantiles en paredes vandalizadas y huertas escolares o jardines de polinizadores para revalorizar los espacios verdes.