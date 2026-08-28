Basta de engaños a los niños: 5 cosas para decirle a los hijos, según la experta en psicología Juli Fraga

No hay nada de malo en expresar aliento y apoyo constante durante el desarrollo infantil. Pero decirle a tu hijo que puede lograr absolutamente cualquier cosa transmite la idea de que toda aspiración está a su alcance con solo desearlo. También sugiere que el trabajo duro es lo único que se necesita para alcanzar metas que muy pocas personas logran, como convertirse en una estrella del pop o ingresar a una universidad de élite.