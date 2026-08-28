Basta de engaños a los niños: 5 cosas para decirle a los hijos, según la experta en psicología Juli Fraga
Una experta en psicología revela por qué no debemos decirles a los niños que pueden lograr todo. La crianza realista es clave para su éxito futuro.
"Si te lo propones, puedes lograr cualquier cosa" es una de las mentiras más comunes que los adultos repiten. Sin embargo, los expertos en psicología advierten que este mensaje puede ser perjudicial. Para una crianza exitosa, es fundamental dejar de lado las promesas irreales y enfocarse en una motivación honesta.
No hay nada de malo en expresar aliento y apoyo constante durante el desarrollo infantil. Pero decirle a tu hijo que puede lograr absolutamente cualquier cosa transmite la idea de que toda aspiración está a su alcance con solo desearlo. También sugiere que el trabajo duro es lo único que se necesita para alcanzar metas que muy pocas personas logran, como convertirse en una estrella del pop o ingresar a una universidad de élite.
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Según Juli Fraga, una reconocida psicóloga con más de 20 años de experiencia trabajando con padres, este consejo suele ser contraproducente. Centrarse demasiado en los resultados puede reforzar la "motivación externa", un escenario donde el impulso de un niño para trabajar duro o intentar algo nuevo proviene únicamente de recompensas externas —como elogios, buenas calificaciones o trofeos— que no siempre están bajo su control.
Las 5 cosas que recomienda la psicología experta en niños
Para fomentar una salud mental fuerte y una actitud verdaderamente resiliente, es mucho mejor ser realista con las expectativas. Aquí están las 5 cosas que puedes decirles en lugar de frases hechas vacías:
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- "Prueba cosas nuevas, aunque te den miedo":
- Recuerda a los más pequeños que los nuevos desafíos, como andar en bicicleta, actuar en una obra o postularse para la universidad, pueden generar temor.
- Nombrar el miedo de antemano ayuda a normalizarlo.
- Cuando los padres validan los sentimientos, los niños experimentan "sintonía emocional".
- Esto fomenta la resiliencia y los ayuda a sentirse más seguros y motivados ante retos de cualquier tipo.
- "A veces, el trabajo duro tarda en dar frutos":
- En la era de las redes sociales, es fácil presenciar la victoria de otra persona y creer que el éxito debe ocurrir de la noche a la mañana.
- Animar a los niños a cultivar una "mentalidad de crecimiento", creyendo que la dedicación fortalecerá sus habilidades, puede motivarlos a seguir adelante incluso cuando algo no resulta fácil de inmediato.
- El esfuerzo es una inversión a largo plazo.
- "La decepción es una gran oportunidad para aprender":
- Muchos niños emulan a sus héroes y sueñan con ser músicos o atletas famosos.
- Frases absolutas como "puedes lograr cualquier cosa" hacen una falsa promesa que causará una profunda decepción cuando los sueños choquen con la realidad.
- Es mejor animarlos a hacer su mejor esfuerzo y asegurarles que es normal sentirse frustrados ante los contratiempos.
- Compartir anécdotas personales sobre fracasos propios les demuestra que los adultos también son humanos y los ayuda a sentirse menos solos.
- "Si te lo propones, puedes seguir adelante":
- Tener tenacidad no garantiza que tu hijo consiga un trofeo o sea el mejor de todos, pero gane o pierda, le ofrece inmensos beneficios psicológicos.
- Una mentalidad tenaz alimenta la motivación y sirve como base fundamental para la autodisciplina, el optimismo, la empatía y la autocompasión, protegiendo su salud mental en la adolescencia y fomentando la "motivación intrínseca".
- "No serás bueno en todo, y eso está bien":
- Contrariamente a la creencia popular, los padres que más apoyan a sus hijos son aquellos que les dicen frontalmente que no destacarán en cada disciplina que intenten.
- Los jóvenes que conocen esta verdad pueden establecer metas mucho más realistas en la vida, lo que en última instancia los hace sentirse más capaces y mucho menos propensos a desarrollar expectativas desmesuradas sobre sí mismos y sobre los demás.
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