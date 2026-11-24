El episodio ocurrió este miércoles 18 de noviembre cerca de las 4 de la madrugada, cuando efectivos que patrullaban la zona advirtieron que un vehículo estaba incendiándose sobre el asfalto. Al acercarse, constataron que se trataba de una Toyota SW4, que tenía la puerta trasera derecha abierta y fuego en su interior.

Ante la situación, los policías solicitaron la intervención de los bomberos voluntarios. Una vez que lograron controlar las llamas y enfriar el vehículo, los equipos de emergencia inspeccionaron el habitáculo y encontraron restos humanos en el asiento trasero.

La víctima fue identificada como Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años. De acuerdo con la información de El Doce, fue denunciado y estaba imputado por el abuso sexual de un menor de edad. La causa está radicada en la ciudad de Córdoba y a cargo del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique desde principios de octubre.

Con esto, la hipótesis detalla que el homicidio pudo haber sido cometido como represalia por un presunto abuso sexual. Sin embargo, por el momento, no hay personas imputadas por el asesinato.

De acuerdo con medios locales, la abogada Marcela Méndez, representante del joven denunciante, explicó que el hombre era su abuelo “de corazón”, aunque no existía un vínculo biológico entre ambos.

Según la denuncia, el joven creció considerándolo parte de su familia y quedó bajo su cuidado después de la muerte de su abuela.

Un día después del hallazgo del cuerpo, la Justicia detuvo a dos hombres de 44 y 48 años, quienes conocían a la víctima y quedaron imputados como presuntos coautores del homicidio.

La Fiscalía de Instrucción N.º 1 de Cosquín confirmó las detenciones y dio a conocer algunos de los elementos que analiza para determinar qué ocurrió. Entre las hipótesis aparecen un conflicto relacionado con la restitución de un inmueble y una posible vinculación con una denuncia previa por abuso sexual.

Por el caso interviene la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la Unidad Judicial de La Falda.