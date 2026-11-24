Debido a las condiciones del río y al riesgo que implicaba intentar atravesarlo, los rescatistas montaron un sistema de cuerdas para realizar el cruce de manera segura. Mediante ese procedimiento, lograron asistir a las cuatro personas y trasladarlas hasta un sector seguro.

Las cuerdas permitieron trasladar a los cuatro excursionistas hacia un sector seguro, con la asistencia permanente de los equipos de emergencia. La maniobra evitó que intentaran atravesar por su cuenta el río San Guillermo, cuyo caudal había aumentado.

El procedimiento quedó registrado en un video que muestra el trabajo de los equipos de emergencia para superar las dificultades que presentaba la crecida.

Una vez que lograron salir de la zona de riesgo, los cuatro excursionistas fueron evaluados por personal médico para comprobar su estado de salud.

Según informaron las autoridades, todos se encontraban en buenas condiciones y ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.tes.