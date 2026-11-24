Video: salieron a hacer trekking, el río creció por las lluvias y tuvieron que ser rescatados
Tres mujeres y un hombre quedaron aislados cuando intentaban regresar de una excursión al cerro de la Cruz, en Córdoba.
Una excursión de trekking por las sierras de Córdoba terminó en un operativo de emergencia cuando cuatro personas quedaron atrapadas por la crecida de un río y no pudieron continuar el camino de regreso.
El hecho ocurrió durante la noche en el paraje La Toma, sobre el río San Guillermo, en Villa de Soto. Tres mujeres de 32, 58 y 70 años y un hombre de 60 regresaban de una excursión por el sendero que conduce al cerro de la Cruz cuando la crecida del cauce les impidió continuar.
Los excursionistas habían realizado trekking en el sector y, al llegar al río, se encontraron con un incremento del caudal que les impidió continuar por sus propios medios. Frente a la imposibilidad de atravesar el curso de agua, solicitaron asistencia.
La crecida del río San Guillermo dejó al grupo del otro lado de la ribera, sin condiciones seguras. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los cuatro damnificados permanecieron en el lugar hasta la llegada de los rescatistas.
El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba y de los Bomberos Voluntarios de Villa de Soto.
Debido a las condiciones del río y al riesgo que implicaba intentar atravesarlo, los rescatistas montaron un sistema de cuerdas para realizar el cruce de manera segura. Mediante ese procedimiento, lograron asistir a las cuatro personas y trasladarlas hasta un sector seguro.
Las cuerdas permitieron trasladar a los cuatro excursionistas hacia un sector seguro, con la asistencia permanente de los equipos de emergencia. La maniobra evitó que intentaran atravesar por su cuenta el río San Guillermo, cuyo caudal había aumentado.
El procedimiento quedó registrado en un video que muestra el trabajo de los equipos de emergencia para superar las dificultades que presentaba la crecida.
Una vez que lograron salir de la zona de riesgo, los cuatro excursionistas fueron evaluados por personal médico para comprobar su estado de salud.
Según informaron las autoridades, todos se encontraban en buenas condiciones y ninguno necesitó ser trasladado a un hospital.tes.
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