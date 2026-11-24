Avenida Acoyte: pasará a tener sentido único de circulación desde la calle Neuquén hasta la avenida Díaz Vélez, con orientación sureste-noroeste (SE-NO), dejando atrás su histórica doble mano en ese tramo.

Avenida Doctor Honorio Pueyrredón: se establece sentido único con orientación noroeste-sureste (NO-SE) en el sector comprendido entre Díaz Vélez y Neuquén. La misma dirección regirá en el tramo ubicado entre las avenidas Ángel Gallardo y Díaz Vélez (del lado oeste de la Plazoleta Enrique Susini) y en la calle de convivencia Honorio Pueyrredón, entre Avellaneda y Neuquén.

Felipe Vallese: dejará de ser mano única para pasar a tener doble sentido de circulación entre la avenida Acoyte y Juan Bautista Ambrosetti.

Juan Bautista Ambrosetti: tendrá sentido único con orientación noroeste-sureste (NO-SE) en el tramo que va desde Arturo Jauretche hasta la avenida Rivadavia.