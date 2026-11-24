El momento en el que Felicitas Alvite, alias "La Toretto", choca y mata al motociclista Rubén Walter Armand en La Plata

De todas formas, Chiorazzi solicitó que se mantenga el arresto domiciliario para Alvite, pero exigió que se realice con tobillera de monitoreo electrónico.

El juicio contra Felicitas Alvite, alias "La Toretto"

El juicio comenzó el lunes 2 de noviembre. En la primera audiencia, Alvite rompió en llanto y sostuvo: "Quiero pedir nuevamente disculpas a la familia de Walter".

"Cargar con el peso de dejar una familia rota lo sufro como el primer día", agregó.

El momento en el que Felicitas Alvite, alias "La Toretto", choca y mata al motociclista Rubén Walter Armand en La Plata

Durante la segunda jornada, su situación se complicó luego de las conclusiones que expuso el perito respecto a los análisis sobre el lugar del hecho, la velocidad del auto que conducía “La Toretto”, la cantidad de semáforos que pasó en rojo y las maniobras.

El hecho por el que se la acusa a Alvites ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024 cuando Armand circulaba a bordo de su moto y fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por la joven. El motociclista murió a causa de las graves heridas.

Tras una larga investigación judicial, a más de dos años y medio del hecho, “La Toretto” comenzó a ser juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla entre 8 y 25 años de prisión. También está acusada su amiga Valentina Velázquez, imputada por prueba de velocidad temeraria debido a su presunta participación en la picada ilegal que terminó con la muerte del motociclista.