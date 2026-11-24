Juicio contra "La Toretto": la fiscalía pidió 10 años de prisión
Llega la etapa decisiva en el juicio contra Felicitas Alvite, acusada de atropellar y matar al motociclista Rubén Walter Armand en La Plata,
El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como "La Toretto", acusada de atropellar y matar al motociclista Rubén Walter Armand, entró en su etapa final. Este martes, la Fiscalía pidió condenarla 10 años de prisión y 20 de inhabilitación para manejar contra la acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual.
En cuanto a Valentina Velázquez, acusada por el delito de "prueba temeraria de velocidad", por haber estado corriendo una picada con su amiga, el fiscal solicitó una condena de 3 años de prisión con ejecución condicional y 6 de inhabilitación para manejar, además de la realización de un curso de capacitación en conducción vial.
La palabra del fiscal
La jornada comenzó pasadas las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de La Plata, presidido por Claudio Bernard e integrado por las juezas Silvia Hoerr y Analía Carrillo, con los alegatos del fiscal Martín Chiorazzi.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) realizó un detallado análisis de las pruebas presentadas durante el proceso, incluyendo los videos de los momentos previos al impacto y el propio choque.
En ese sentido, el fiscal sostuvo que Alvite “violó todas las normas de conducción que conocemos" y que no se trató de un descuido, sino de una forma de manejar elegida.
De todas formas, Chiorazzi solicitó que se mantenga el arresto domiciliario para Alvite, pero exigió que se realice con tobillera de monitoreo electrónico.
El juicio contra Felicitas Alvite, alias "La Toretto"
El juicio comenzó el lunes 2 de noviembre. En la primera audiencia, Alvite rompió en llanto y sostuvo: "Quiero pedir nuevamente disculpas a la familia de Walter".
"Cargar con el peso de dejar una familia rota lo sufro como el primer día", agregó.
Durante la segunda jornada, su situación se complicó luego de las conclusiones que expuso el perito respecto a los análisis sobre el lugar del hecho, la velocidad del auto que conducía “La Toretto”, la cantidad de semáforos que pasó en rojo y las maniobras.
El hecho por el que se la acusa a Alvites ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024 cuando Armand circulaba a bordo de su moto y fue embestido por un Volkswagen Gol Trend conducido por la joven. El motociclista murió a causa de las graves heridas.
Tras una larga investigación judicial, a más de dos años y medio del hecho, “La Toretto” comenzó a ser juzgada por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla entre 8 y 25 años de prisión. También está acusada su amiga Valentina Velázquez, imputada por prueba de velocidad temeraria debido a su presunta participación en la picada ilegal que terminó con la muerte del motociclista.
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