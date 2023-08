Miles de motos llevan juguetes al Hospital Garrahan por el Día de la Niñez

"Todos los motociclistas tenemos un alma solidaria. Nosotros lo que hacemos es encender la mecha y que vengan. Ya hace 17 años que viene la gente, y este año vamos a llenar de juguetes ocho hospitales de niños. Hay mucho motoquero rudo que se le cae un lagrimón cuando ve a los pibes. Es una maravilla", agregó.

Aunque la caravana de este domingo visitará únicamente el Garrahan, en los próximos días se repartirán juguetes en los hospitales Gutiérrez, Elizalde, San Justo, Posadas y la Maternidad Sardá, además de los centros médicos platenses Sor María Ludovica y Dr. Noel H. Sbarra.

Fernando explicó que la idea "nació en Escocia", donde "hace muchos años que hay una caravana que va en Pascua al Hospital de Niños de Glasgow. Chateando con un motociclista escocés, allá por 2004, me comenta que esto pasa todos los años", relató.

"Y dije: 'En Buenos Aires no hay ninguna caravana de motos, ¿por qué no hacemos una al Garrahan aprovechando esa idea?' De ahí nació y a partir de ahí no paramos hasta este año, que hay miles de motociclistas", concluyó.

La partida estaba prevista para las 10.30 desde el Campo de Polo. Luego los motociclistas pasarán por el Obelisco, la Plaza San Martín, la Plaza de Mayo y la Plaza de los Dos Congresos para terminar alrededor de las 12 en el Hospital Garrahan, donde se continuarán recibiendo donaciones.