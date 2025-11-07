Franco Colapinto será piloto titular de Alpine en 2026: Argentina seguirá en la Fórmula 1
El joven bonaerense fue confirmado oficialmente por la escudería francesa y se convertirá en el primer piloto argentino en la máxima categoría en más de cuatro décadas.
El sueño finalmente se hizo realidad. Este viernes 7 de noviembre de 2025, el equipo Alpine anunció que Franco Colapinto será su piloto titular para la temporada 2026 de Fórmula 1, marcando un hecho histórico para el deporte argentino. A los 22 años, el oriundo de Pilar se convierte en el primer compatriota en competir de forma oficial en la categoría reina desde Gastón Mazzacane, que corrió en 2001.
El comunicado de Alpine, difundido desde Enstone, confirmó en la previa del Gran Premio de Brasil, que Colapinto compartirá el equipo con el francés Pierre Gasly. La decisión se tomó tras varios meses de evaluaciones internas, en los que el argentino impresionó con su consistencia, capacidad de adaptación y madurez durante las pruebas con el equipo.
"Vamos Nene. @FranColapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación", dice el mensaje oficial que publicó el conjunto que comanda Flavio Briatore. Luego, publicaron una foto con el italiano chocando los puños con el argentino.
"Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo", expresó el argentino.
"Es muy especial y oportuno hacer este anuncio acá en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo", agregó.
Las versiones en el paddock del autódromo brasileño indicaban: “Se anuncia mañana viernes antes de que empiece la actividad”, “se confirma el sábado” o “se anuncia el domingo”. Y, esta vez, después de tantos amagues, finalmente sucedió.
Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, principal sponsor del argentino y del equipo francés, terminó por ratificarlas este jueves con un misterioso pero sugerente posteo en X. Al final, fue el propio equipo el que también hizo un posteo en la misma red social con la fecha de inicio de las actividades en Interlagos cuya suma da el número deseado y la pregunta: “¿Ya hiciste los cálculos?”.
Ahora, Franco Colapinto no solo inicia una nueva etapa personal, sino que también abre un capítulo esperado en la historia del automovilismo argentino, que vuelve a tener representación en el máximo nivel del deporte motor.
Las carreras de Franco Colapinto con Alpine
- 1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
- 2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
- 3- GP de España: llegó en el 15° lugar
- 4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
- 5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
- 6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
- 7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
- 8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
- 9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
- 10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
- 11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
- 12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
- 13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
- 14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
- 15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
- 16- GP de México: terminó en el 16° puesto
Las carreras que faltan en la temporada 2025
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
Colapinto en la Fórmula 1: cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzará el viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Viernes 7 de noviembre
- Práctica Libre 1: 11:30
- Sprint Qualy: 15:30
Sábado 8 de noviembre
- Sprint: 11:00
- Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
- Carrera Final: 14:00
