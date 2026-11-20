El abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando y representante legal de la familia de la víctima, requirió una pena de 11 años y 2 meses de prisión contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes solicitó 18 años y 6 meses de cárcel por la misma calificación legal, mientras que peticionó la detención una vez finalizada la internación forzosa.

Baños y Queijeiro, en tanto, pidieron la absolución y, de manera subsidiaria, que se imponga una condena por exceso en legítima defensa, al tiempo que insistieron en la nulidad del proceso con la presentación de recursos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Así fue el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

El crimen de Cristian Díaz ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Álvarez está acusado de haberlo asesinado de cuatro disparos después de una discusión. Según la reconstrucción de la acusación, ambos se conocían y habían tenido un conflicto previo.

El enfrentamiento tenía un antecedente: meses antes, Díaz había llevado a Álvarez en un remís hasta la Villa 1-11-14 para comprar drogas. En ese viaje, según la reconstrucción de la causa, el músico denunció que le habían robado pertenencias de una mochila y responsabilizó a Díaz. Desde entonces, quedó enemistado con él.

El día del asesinato, ambos se encontraron en el barrio Samoré y comenzaron a discutir. Según la reconstrucción de la fiscalía, Álvarez sacó una pistola calibre .25 del bolsillo de su campera y efectuó un primer disparo que impactó en la cara de Díaz. Cuando la víctima cayó al suelo, el músico volvió a disparar otras tres veces.Díaz murió en el lugar.

Después de los disparos, Álvarez escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo. Antes de irse, descartó el arma homicida en una alcantarilla. Pasó más de 24 horas prófugo hasta que el 13 de julio se entregó en la comisaría 52 de Lugano. Allí reconoció ante las cámaras que había asesinado a Díaz y lanzó una frase que quedó marcada en la causa: “Lo maté porque era él o yo”.