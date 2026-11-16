Pity Álvarez sorprendió con el adelanto de su nueva canción en plena recta final del juicio por homicidio
Maquillado como los personajes de "La naranja mecánica", el cantante publicó en redes sociales un adelanto de "Te entiendo".
A pocos días de conocer el fallo judicial que definirá su futuro, Pity Álvarez volvió a ser noticia en el plano musical al publicar un fragmento inédito de "Te entiendo", su próximo lanzamiento, que compartió el anticipo a través de sus redes sociales, generando una inmediata repercusión entre sus seguidores en la antesala de la definición del proceso oral que enfrenta.
En el clip difundido, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados aparece con una estética llamativa, maquillado al estilo de los personajes de "La naranja mecánica" —el clásico cinematográfico de Stanley Kubrick— y luciendo una remera con la inscripción "la gente manda".
En el fragmento musical se lo escucha interpretar una letra de tono introspectivo: "Hay momentos en los que brillás y otros en los que caminás tu propia oscuridad".
"Les dejo un pequeño adelanto de lo que mejor sé hacer. 'Te entiendo'. Mañana martes 17/11 les cuento un poco más. Vos entendés. Gracias a todos por el apoyo", escribió el artista junto al video para anunciar novedades sobre el estreno.
La situación judicial de Pity Álvarez antes del fallo
La reaparición artística de Pity Álvarez se produce en un momento clave del juicio oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.
Durante la audiencia del pasado viernes 13 de noviembre, los abogados defensores del cantante, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, solicitaron su absolución al argumentar que actuó en legítima defensa. Como planteo subsidiario, pidieron que, en caso de recibir una condena, la figura sea encuadrada como exceso en la legítima defensa, además de reclamar la nulidad de la pericia elaborada por el Cuerpo Médico Forense.
Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes había requerido una pena de 18 años y seis meses de prisión al considerarlo responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El tribunal dará a conocer su veredicto final este viernes 20 de noviembre.
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