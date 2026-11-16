Durante la audiencia del pasado viernes 13 de noviembre, los abogados defensores del cantante, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, solicitaron su absolución al argumentar que actuó en legítima defensa. Como planteo subsidiario, pidieron que, en caso de recibir una condena, la figura sea encuadrada como exceso en la legítima defensa, además de reclamar la nulidad de la pericia elaborada por el Cuerpo Médico Forense.

Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes había requerido una pena de 18 años y seis meses de prisión al considerarlo responsable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El tribunal dará a conocer su veredicto final este viernes 20 de noviembre.