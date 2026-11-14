La defensa de Pity Álvarez pidió su absolución: "Es obvio que él no quería pelear"

Qué argumentó la defensa de Pity Álvarez para pedir su absolución

Uno de los principales ejes de la presentación de Javier Baños fue que Álvarez no habría buscado enfrentarse con Cristian Díaz antes del episodio que terminó con su muerte. El abogado aseguró que la reacción del músico estuvo relacionada con un ataque previo y remarcó que tenía dificultades físicas para protagonizar una pelea.

"Es más que obvio que esa noche Pity no quería pelear. No quería porque no podía: tenía dañada la cadera", expresó durante su exposición, que se extendió por más de tres horas. En esa misma línea, los defensores plantearon que el cantante habría sido víctima de una agresión ilegítima e incluso de una posible privación ilegal de la libertad antes del homicidio.

Para respaldar su interpretación de lo sucedido, Baños manifestó: "Hay que hacer un esfuerzo muy grande para no creer en la versión de 'Pity' Álvarez".

Pidieron 11 años contra Pity Álvarez

Sobre la base de esos argumentos, los letrados insistieron en que el músico debía ser absuelto. De todos modos, la presentación incluyó una alternativa en caso de que los jueces no acepten la hipótesis de legítima defensa. En ese escenario, pidieron que el hecho sea encuadrado como un exceso en la legítima defensa, una figura que establece una pena máxima de cinco años de prisión. Se trata de una calificación mucho menos severa que la solicitada por la acusación.

La defensa también puso en duda la capacidad de Pity Álvarez para afrontar el juicio

Durante el alegato, Baños y Queijeiro volvieron a cuestionar las condiciones de salud mental del músico y su aptitud para participar del proceso judicial.

En particular, objetaron el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense, cuyos resultados habían permitido que el debate continuara. Por ese motivo, solicitaron que la pericia sea declarada nula y pusieron en discusión si Álvarez estaba en condiciones de comprender plenamente las instancias del juicio.

Los abogados también hicieron referencia a una declaración anterior del cantante, durante la cual habría estado bajo los efectos de sustancias. A partir de ese antecedente, plantearon que "solo consigue mantenerse lúcido cuando consume drogas".