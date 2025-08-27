Vergonzoso: el chat entre Lilia Lemoine y Martín Menem durante el cruce con Marcela Pagano
Mientras la diputada de La Libertad Avanza entorpecía la sesión en Congreso, el presidente de la Cámara de Diputados aseguraba que Pagano estaba "nerviosa".
Durante la sesión donde Guillermo Francos informó sobre la gestión libertaria al Congreso, Lilia Lemoine volvió a protagonizar un vergonzoso cruce con Marcela Pagano, a quien se le paró al lado con el único objetivo de fastidiarla. Lo peor de este tenso momento no fue la cuestionable actitud de la diputada de La Libertad Avanza, sino el apoyo que tuvo de Martín Menem en su accionar contra la legisladora de Coherencia, el nuevo bloque libertario disidente.
La prueba de ello la mostró Jorge Rial, en la emisión de este miércoles de "Argenzuela" (C5N): "Marcela tal vez no lo sepa, pero en el momento en que estaba discutiendo, se ve que ella (Lilia) saca el teléfono y chatea. ¿Saben con quién chateaba? Chateaba con Martín Menem, en el preciso momento en que estaba Marcela Pagano tratando de dar su palabra, Lilia Lemoine estaba chateando con el presidente de la Cámara que estaba pelotudeando".
Seguidamente, Rial reveló el contenido del chat: "Lilia le dice 'yo me puedo parar donde quiera'. Y él (Menem) le contesta 'se pone nerviosa', hablando de Marcela Pagano, el presidente de la Cámara de Diputados... y Lilia dice 'yo lo miraba a Francos y se jijeaba'. Y hasta acá llegamos: 'Además, es culpa de Santi Caputo. si mi celular tiene el sticker de...' y hasta ahí leemos. Martín Menem estaba pelotudeando", aseguró el conductor.
De esta manera, el titular de la Cámara baja volvió a quedar expuesto, haciendo uso y abuso de sus funciones al frente del Congreso.
Marcela Pagano apuntó a Martín Menem y Karina Milei por el escándalo de corrupción
Marcela Pagano habló con Jorge Rial en "Argenzuela" (C5N) y apuntó de manera contundente contra Martín Menem y Karina Milei por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), alegando que "nadie está cuidando a Javier Milei".
En este sentido y tras lo sucedido con la diputada de La Libertad Avanza, la ahora legisladora de "Coherencia" cuestionó el accionar del titular de la Cámara baja: "El Presidente de la Cámara, Martín Menem, que evidentemente está muy nervioso, pretende callarme y callar a mi espacio con una persona que no está en el pleno uso de sus facultades".
"Menem está nervioso por sus vínculos con la droguería Suizo Argentina, no lo puede esconder y manda a hacer estos papelones que no son ni de quinto año de la secundaria", agregó, en torno a lo sucedido mientras Guillermo Francos brindaba su informe en el Congreso.
"Me querían callar para que no dijera que esto es un golpe institucional y nadie lo está cuidando al Presidente. Es una vergüenza. Quisiera que se investigue a todo el entorno del Presidente. Incluso a la hermana, que se investigue, que los aparten", aseguró.
Y reiteró: "Los que estén sospechados de corrupción que se aparten, hasta tanto la Justicia investigue. Que se aparten y si no son corruptos, que vuelvan. Creo en la Justicia y espero se sostenga lo que militamos en campaña: el que las hace, las paga".
