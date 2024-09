Hurlingham: un remisero sacó un arma y apuntó a un pasajero durante un móvil de TV

El móvil estaba en el lugar para cubrir un incidente previo: este miércoles, dos motochorros balearon a un gendarme para robarle la moto. Un conductor que presenció el hecho atropelló a los delincuentes con su auto. Aunque inicialmente huyeron, regresaron poco después y dispararon a quienes intentaron evitar el asalto. Hoy, las cámaras estaban allí para recoger testimonios y se encontraron con otro acto de violencia.

Cubrían un robo en Hurlingham y sucedió una secuencia impensada

remisero hurlingham

“A mí no me escupas”, le dijo el remisero al joven, quien respondió: “Me faltó el respeto usted también”. Después de este intercambio, el chofer le indicó al joven que se levantara y se fuera, y luego se subió al auto y se marchó. “Fue impresionante, no entendíamos nada”, comentó Eva, la periodista del canal, al ser consultada sobre la secuencia.

La movilera continuó describiendo los hechos: “Una pareja se bajó de un vehículo. Ellos eran los pasajeros. El joven estaba tirado en el suelo, amenazado, mientras la chica decía ‘vamos’, pero el remisero mantenía el arma empuñada”. La policía ordenó la detención del chofer, quien fue imputado por “amenazas agravadas y uso de arma de fuego”. Posteriormente se supo que el remisero era un oficial retirado de la Policía Federal.

El joven amenazado por el remisero habló después con las cámaras y dijo: “Hubo una discusión porque me tenía que dejar en el lado de enfrente. Le respondí y me apuntó con un arma cuando salí del auto. No sé quién era. Dicen que era policía, pero era un chofer de DiDi y está enfermo. La gente está enferma”.