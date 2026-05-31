image La madre de Claudio Barrelier rompió el silencio tras el femicidio de Agostina Vega: "Que me explique por qué"

Además, recordó que lo había visto pocos días antes de su detención y afirmó: "No creí una cosa así. Hacía bastante que no lo veía, pero el lunes lo vi. Lo vi bien".

Brizuela afirmó que nunca tuvo relación con Agostina Vega y que apenas la vio en una oportunidad. Sobre Melisa Heredia, madre de la adolescente, recordó: "Me la presentó como una amiga. Fue una sola vez".

La reacción de la madre de Claudio Barrelier al enterarse de su detención

Entre lágrimas, Viviana Brizuela aseguró que durante las primeras horas posteriores a la detención de su hijo creyó que se trataba de un error: "Pensé que era inocente. No lo crié con esos valores. Lo crié con educación, con principios".

En ese momento, recordó la infancia de su hijo: "Era un solcito, lo quería todo el mundo. Salía de acá y saludaba a todos. Nunca me hubiera imaginado esto, quiero ir a verlo para que me explique por qué", remarcó.

Los antecedentes y la situación familiar

Brizuela apuntó que desconocía la causa judicial que involucró a Barrelier el año pasado por privación ilegítima de la libertad. "Nunca supe nada. Nunca", respondió al ser consultada sobre lo ocurrido.

Asimismo, se refirió a Marianela, pareja de Barrelier y madre de una de sus nietas, quien se encontraba en la vivienda de barrio Cofico durante los allanamientos realizados por la Policía: "Está destruida. No entiende. Nadie entiende nada", resumió.

En el tramo final de la entrevista con Infobae, Brizuela repasó distintos momentos de la vida de su hijo y sostuvo que siempre intentó mantenerlo alejado de los problemas: "Era trabajador. Si no le alcanzaba la plata hacía electricidad, albañilería, lo que saliera. Siempre trabajó".

Por último, aseguró que la imagen que conserva de él contrasta con las acusaciones que hoy enfrenta: "Nunca fue violento. Era un sol para su nena. Su hija era su vida, sus ojos, su orgullo", sostuvo.

Mientras tanto, la investigación continúa para reconstruir qué ocurrió con Agostina Vega y determinar si existieron otras personas involucradas en el hecho, una posibilidad que todavía analizan los investigadores.