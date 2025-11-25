Graves incidentes en la Maternidad Provincial de Córdoba: investigan muertes de bebés
Los familiares denuncian presunta mala praxis por al menos cuatro muertes recientes, dos bebés, una mujer y otro recién nacido.
Un clima de extrema tensión se vivió este martes en la Nueva Maternidad Provincial de Córdoba, donde un grupo de familiares protagonizó incidentes al reclamar explicaciones por una serie de muertes recientes que ya están bajo investigación judicial.
Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, al menos cuatro fallecimientos, dos bebés, una mujer que murió tras dar a luz y otro recién nacido; motivaron la protesta y encendieron las alarmas en el establecimiento sanitario.
A primeras horas de la mañana, unas 20 personas se concentraron en la puerta de la maternidad con pancartas, fotografías y carteles exigiendo respuestas. La manifestación se desarrollaba de manera pacífica hasta que uno de los manifestantes arrojó objetos contra el frente del edificio, lo que marcó un quiebre y dio paso a una escalada de tensión.
A partir de ese momento, los familiares intentaron ingresar a la dirección del hospital para exigir una reunión urgente con las autoridades médicas. La policía debió intervenir para impedir el acceso al área administrativa, generándose forcejeos y momentos de fuerte angustia entre los presentes.
Algunos de ellos denunciaron públicamente situaciones de presunta negligencia y aseguraron que continuarán movilizándose "hasta que la Justicia esclarezca lo ocurrido y se determinen responsabilidades".
En paralelo, la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos, Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno, confirmó que las muertes están siendo investigadas y que los familiares ya fueron notificados de los avances preliminares. La pesquisa incluye el análisis de historias clínicas, protocolos de atención, declaraciones del personal médico y administrativo, y también se revisarán registros internos y cámaras de seguridad.
Mientras avanza la causa, los familiares insisten en que no buscan confrontaciones sino explicaciones claras y controles rigurosos que garanticen la atención segura en una institución que concentra la mayor complejidad materno-infantil de la provincia.
