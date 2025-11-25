Graves incidentes en la Maternidad Provincial de Córdoba: investigan muertes de bebés

En paralelo, la Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos, Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno, confirmó que las muertes están siendo investigadas y que los familiares ya fueron notificados de los avances preliminares. La pesquisa incluye el análisis de historias clínicas, protocolos de atención, declaraciones del personal médico y administrativo, y también se revisarán registros internos y cámaras de seguridad.

Incidentes maternidad córdoba Video: @leoguevara80

Mientras avanza la causa, los familiares insisten en que no buscan confrontaciones sino explicaciones claras y controles rigurosos que garanticen la atención segura en una institución que concentra la mayor complejidad materno-infantil de la provincia.