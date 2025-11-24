Una fiesta de egresados terminó en un violento tiroteo en Córdoba: tres adolescentes heridos

La investigación policial permitió identificar rápidamente al principal sospechoso, un ciudadano colombiano de 26 años llamado Michael Andrés Bravo, quien fue detenido horas después del ataque. Según informaron fuentes oficiales, Bravo sería familiar de uno de los asistentes a la fiesta, aunque no se precisó aún qué vínculo tenía con la disputa inicial. La Policía también confirmó que el detenido no posee antecedentes en Argentina, aunque comenzó a trabajar en conjunto con las autoridades colombianas para determinar si registra causas previas en su país de origen.

Con los adolescentes fuera de peligro, ahora la atención está puesta en la reconstrucción exacta de los hechos y en la posible participación de otras personas que se encontraban en el vehículo. La causa busca establecer si Bravo actuó solo o si fue asistido por otros cómplices que todavía no fueron identificados.