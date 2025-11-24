Una fiesta de egresados terminó en un violento tiroteo en Córdoba: tres adolescentes heridos
Tres menores recibieron impactos de bala durante un ataque desde un auto. Todos fueron dados de alta y el presunto agresor permanece detenido.
La noche que debía ser una celebración escolar en el barrio Las Flores II de Córdoba terminó en un episodio de extrema gravedad que conmocionó a toda la comunidad educativa. En un salón ubicado en la esquina de Jerónimo Sappia y Aviador Camilotti, donde los estudiantes de sexto año festejaban el cierre del ciclo lectivo, un automóvil Renault Koleos pasó frente al lugar y abrió fuego hacia el interior, dejando a tres adolescentes heridos.
La violenta secuencia ocurrió el sábado y rápidamente movilizó a la Policía, que aún intenta reconstruir en detalle cómo comenzó todo. Los tres menores fueron trasladados al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, donde recibieron asistencia inmediata. Según la información brindada por los testigos, los disparos sorprendieron a quienes se encontraban en el salón, generando pánico entre los jóvenes y sus familias.
Las primeras versiones hablaban de dos menores y un adulto heridos, pero más tarde medios locales como La Voz y Cadena 3 confirmaron que se trató exclusivamente de tres adolescentes. Uno de ellos, de 15 años, fue el que recibió el impacto más delicado: un balazo en el cuello que inicialmente generó preocupación entre los médicos. Pese a esto, su evolución fue favorable y logró ser dado de alta junto a los otros dos heridos, una joven de 18 años con una lesión en el tórax y otro adolescente de 15 alcanzado en el hombro.
Mientras tanto, en el lugar del ataque empezaron a conocerse las primeras hipótesis sobre el origen del conflicto. Uno de los invitados relató a Cadena 3 que “fue una pelea que arrancó adentro” y aseguró que todo se habría desencadenado por una discusión vinculada al lanzamiento de botellas dentro del salón.
Según su testimonio, un grupo habría reclamado por esa conducta y una respuesta violenta habría desencadenado la intervención del agresor, quien luego salió del lugar y efectuó los disparos desde el vehículo. “A uno le dijo que no hiciera eso porque le había pegado a no sé quién. De ahí el otro se enojó y sacó un arma”, detalló el joven.
La investigación policial permitió identificar rápidamente al principal sospechoso, un ciudadano colombiano de 26 años llamado Michael Andrés Bravo, quien fue detenido horas después del ataque. Según informaron fuentes oficiales, Bravo sería familiar de uno de los asistentes a la fiesta, aunque no se precisó aún qué vínculo tenía con la disputa inicial. La Policía también confirmó que el detenido no posee antecedentes en Argentina, aunque comenzó a trabajar en conjunto con las autoridades colombianas para determinar si registra causas previas en su país de origen.
Con los adolescentes fuera de peligro, ahora la atención está puesta en la reconstrucción exacta de los hechos y en la posible participación de otras personas que se encontraban en el vehículo. La causa busca establecer si Bravo actuó solo o si fue asistido por otros cómplices que todavía no fueron identificados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario