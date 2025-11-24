Hallan sin vida a una pareja en un hotel de Córdoba: la Justicia ya investiga cómo ocurrió
Un hombre de 26 años y una mujer de 47 fueron encontrados muertos en una habitación y la Fiscalía de Cosquín intenta establecer qué pasó.
El hallazgo estremeció a Valle Hermoso durante la madrugada del lunes, cuando personal de un hotel alojamiento ubicado sobre calle General Paz al 800 encontró a una pareja sin signos de vida dentro de una de las habitaciones. La situación generó la inmediata intervención policial y un fuerte despliegue en la zona de Punilla, mientras los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de ambos.
Por ahora, se confirmó que se trata de un hombre de 26 años y una mujer de 47, aunque las identidades aún no fueron difundidas por la Policía de Córdoba. El caso tomó estado público cuando los empleados del establecimiento notaron que la pareja no respondía a los avisos para desalojar la habitación.
Tras varios intentos fallidos, se acercaron al lugar y, al abrir la puerta, se encontraron con la escena que motivó la denuncia inmediata. En pocos minutos llegaron los primeros patrulleros, quienes constataron que las dos personas estaban muertas. Desde ese momento, la zona quedó acordonada y se inició un operativo que se mantuvo activo durante las horas siguientes.
Hasta ahora no trascendieron indicios claros que permitan determinar si hubo participación de terceros, si se trató de un episodio accidental o si existe alguna circunstancia previa que pueda ofrecer una pista. Las fuentes policiales se limitaron a confirmar el hallazgo y a remarcar que las hipótesis se encuentran abiertas. El hermetismo, habitual en las primeras etapas de una investigación, tiene como objetivo evitar que información preliminar comprometa el avance de los peritajes.
La Fiscalía de Cosquín, encabezada por Paula Kelm, tomó intervención inmediata y ordenó la realización de todas las medidas de rigor. Entre ellas se encuentran el relevamiento del lugar, el análisis de posibles rastros, la revisión de cámaras cercanas y la convocatoria a testigos que hayan estado en el establecimiento o sus inmediaciones durante las horas previas.
Estas tareas serán clave para determinar si existieron signos de violencia, si hubo un elemento externo que provocó la muerte o si ambos ingresaron al hotel bajo condiciones que pueda descifrar la investigación. Mientras se aguardan los resultados de los peritajes forenses, el caso genera conmoción en la comunidad.
La naturaleza del hallazgo, la diferencia de edades y la ausencia de datos certeros alimentan distintas especulaciones que solo podrán ser aclaradas cuando la Justicia avance con los informes técnicos. Por ahora, la Fiscalía mantiene bajo análisis todas las posibilidades y busca reconstruir los movimientos de la pareja desde que ingresaron al hotel hasta el momento del descubrimiento.
