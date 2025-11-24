Hallan sin vida a una pareja en un hotel de Córdoba: la Justicia ya investiga cómo ocurrió

Estas tareas serán clave para determinar si existieron signos de violencia, si hubo un elemento externo que provocó la muerte o si ambos ingresaron al hotel bajo condiciones que pueda descifrar la investigación. Mientras se aguardan los resultados de los peritajes forenses, el caso genera conmoción en la comunidad.

La naturaleza del hallazgo, la diferencia de edades y la ausencia de datos certeros alimentan distintas especulaciones que solo podrán ser aclaradas cuando la Justicia avance con los informes técnicos. Por ahora, la Fiscalía mantiene bajo análisis todas las posibilidades y busca reconstruir los movimientos de la pareja desde que ingresaron al hotel hasta el momento del descubrimiento.