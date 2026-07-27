"Igual va a dar bien": hizo el test de alcoholemia y superó el límite máximo del aparato
El conductor se mostró confiado, pero rompió el récord del alcoholímetro en un control de la ANSV sobre la Panamericana.
Un conductor protagonizó una insólita secuencia durante un operativo de control de alcoholemia realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la autopista Panamericana. Aunque aseguró que el test le iba a “dar bien”, el alcoholímetro no logró medir la cantidad de alcohol que tenía en sangre porque superó el límite máximo que el dispositivo puede registrar.
El hecho ocurrió en el peaje Tigre, donde la ANSV llevó adelante un amplio operativo entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en ambos sentidos de circulación.
Según quedó registrado en un video grabado durante el procedimiento, el hombre circulaba a bordo de un Toyota blanco cuando fue detenido por los agentes. Antes de realizar la prueba, uno de los inspectores le recordó que en Buenos Aires rige la ley alcohol cero al volante.
"Le recuerdo que en la provincia de Buenos Aires es tolerancia cero", le indicó el agente, a lo que el conductor respondió con confianza: "Sí. No, igual va a dar... Va a dar bien".
Luego de preguntarle de dónde era, a lo que respondió que vivía en Carapachay, el hombre sopló el alcoholímetro. Sin embargo, el aparato emitió una alerta sonora y únicamente mostró tres flechas hacia arriba, una señal que indica que la graduación de alcohol en sangre excedía el máximo que el dispositivo es capaz de medir.
Ante este resultado, las autoridades de tránsito procedieron a retener tanto el vehículo como la licencia de conducir del automovilista.
Controles de la ANSV en Panamericana: las preocupantes cifras
El sorprendente caso fue uno de los tantos detectados durante el operativo desplegado por la ANSV en la autopista Panamericana durante este fin de semana. De acuerdo con el balance de cifras oficiales, durante los procedimientos fueron controlados 3.627 vehículos, de los cuales 102 conductores fueron sancionados por distintas infracciones. Además, 85 personas dieron positivo en los controles de alcoholemia.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que cada conductor detectado con alcohol en sangre representa un posible siniestro vial que pudo evitarse gracias a los controles preventivos.
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