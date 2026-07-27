"Igual va a dar bien": hizo el test de alcoholemia y superó el límite máximo del aparato

Ante este resultado, las autoridades de tránsito procedieron a retener tanto el vehículo como la licencia de conducir del automovilista.

Controles de la ANSV en Panamericana: las preocupantes cifras

El sorprendente caso fue uno de los tantos detectados durante el operativo desplegado por la ANSV en la autopista Panamericana durante este fin de semana. De acuerdo con el balance de cifras oficiales, durante los procedimientos fueron controlados 3.627 vehículos, de los cuales 102 conductores fueron sancionados por distintas infracciones. Además, 85 personas dieron positivo en los controles de alcoholemia.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial remarcaron que cada conductor detectado con alcohol en sangre representa un posible siniestro vial que pudo evitarse gracias a los controles preventivos.