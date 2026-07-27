Anuncian la renovación de la Línea San Martín de tren con recambio de asientos, ventanas e instalación de LED
El Gobierno incorporará vagones renovados en la Línea San Martín para sumar seguridad y confort al servicio. Enterate de todos los cambios.
En el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, la Secretaría de Transporte puso en marcha la incorporación de nuevos coches para el servicio de la Línea de Tren San Martín. La medida busca incrementar significativamente los niveles de seguridad operacional y optimizar la experiencia diaria de miles de pasajeros de este ramal.
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Las mejoras en los coches de la Línea San Martín
Actualmente, las primeras siete unidades se encuentran en talleres para recibir el acondicionamiento final antes de salir a prestar servicio en los próximos días. Las tareas ejecutadas incluyeron la colocación de motores diésel totalmente nuevos, la readecuación completa del sistema de bogies y un estricto mantenimiento sobre el sistema de frenos y los acoples automáticos.
En lo relativo al confort, los vagones sumaron trabajos de pintura integral, reparación de pisos, recambio completo de asientos y ventanas, e instalación de un sistema de iluminación LED para mayor comodidad de los usuarios.
Modernización y más formaciones en los talleres de Retiro
El plan de puesta en valor no se detiene en estas primeras unidades. En los talleres ubicados en Retiro se continúa trabajando sobre dos formaciones adicionales —un total de 14 coches— que serán íntegramente readecuadas y reincorporadas al trazado en las próximas semanas.
Esta iniciativa forma parte del proceso general de modernización del transporte público, que también prevé la compra de tres locomotoras cero kilómetro, la renovación de los tendidos de vías y la actualización del sistema de señalización.
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