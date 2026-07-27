Robo y amenazas en Mar del Plata: "Dame la plata porque te vuelo la cabeza"

Diego, el propietario del comercio, le respondió que no tenía más dinero y solo le quedaba cambio. Ante esto, el asaltante le ordenó a su cómplice que tomara todos los billetes que había sobre el mostrador.

"Cargó el ama delante mío"

El robo duró menos de un minuto. Antes de escapar, los delincuentes les advirtieron a las víctimas que no salieran del local y lograron fugarse con toda la recaudación antes de que llegara la policía.

“(El arma) La cargó delante mío, inclusive se escucha el ruido de la corredera en el video de la cámara de seguridad”, relató Diego en diálogo con el medio local Mi8.

De acuerdo con el relato de la víctima, se trató del primer robo que sufrió en ese comercio, aunque años atrás había tenido que cerrar otro local debido a una seguidilla de hechos delictivos. “Hace un par de años que la zona está totalmente liberada”, se lamentó ante los reiterados hechos de inseguridad.

En el marco de la investigación del hecho, el video registrado por la cámara de seguridad será clave para intentar identificar y detener a los delincuentes.