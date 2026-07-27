Robo y amenazas en Mar del Plata: "Dame la plata porque te vuelo la cabeza"
A punta de pistola, dos delincuentes asaltaron un almacén en cuestión de segundos y amenazaron a las víctimas exigiéndoles más dinero.
Un almacén de barrio de la ciudad de Mar del Plata fue el escenario de un violento robo cuando dos delincuentes armados se llevaron todo el dinero de la caja registradora tras amenazar de muerte a los comerciantes y a una clienta: "Dame la plata porque te re vuelo la cabeza", pronunció uno de los asaltantes.
El brutal hecho de inseguridad ocurrió el sábado alrededor de las 19.30 en un mercado ubicado en la esquina calle de 20 de septiembre y 3 de febrero, a unas diez cuadras de las playas de La Perla. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de vigilancia instalada dentro del local.
Tal como se observa en las imágenes, dos delincuentes con sus rostros cubiertos ingresaron al lugar, desenfundaron las armas y se dirigieron directamente hacia el mostrador. Al momento del asalto, en el lugar se encontraban el dueño del comercio, un empleado y una clienta.
Brutal robo en un almacén de Mar del Plata
Ante el acciona de las víctimas, uno de los delincuentes, que llevaba una gorra para ocultar parte de su rostro, lanzó una amenaza directa mientas los apuntaba con el arma: “Dale. Dame la plata porque te re vuelo la cabeza”, les gritó. Mientras, su cómplice retenía a la clienta contra el mostrador.
El comerciante empezó a extraer la recaudación del día de la caja registradora, pero el asaltante no se mostró conforme con la cantidad de dinero y exigió más: "¿Vos me estás tomando el pelo?", lanzó mientras sostenía el arma cargada.
Diego, el propietario del comercio, le respondió que no tenía más dinero y solo le quedaba cambio. Ante esto, el asaltante le ordenó a su cómplice que tomara todos los billetes que había sobre el mostrador.
"Cargó el ama delante mío"
El robo duró menos de un minuto. Antes de escapar, los delincuentes les advirtieron a las víctimas que no salieran del local y lograron fugarse con toda la recaudación antes de que llegara la policía.
“(El arma) La cargó delante mío, inclusive se escucha el ruido de la corredera en el video de la cámara de seguridad”, relató Diego en diálogo con el medio local Mi8.
De acuerdo con el relato de la víctima, se trató del primer robo que sufrió en ese comercio, aunque años atrás había tenido que cerrar otro local debido a una seguidilla de hechos delictivos. “Hace un par de años que la zona está totalmente liberada”, se lamentó ante los reiterados hechos de inseguridad.
En el marco de la investigación del hecho, el video registrado por la cámara de seguridad será clave para intentar identificar y detener a los delincuentes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario