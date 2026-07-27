El Gobierno firmó la Resolución 317-2026 y hay fin de semana largo con feriado para más de 100.000 personas
El Gobierno bonaerense confirmó un nuevo feriado para el viernes 31 de julio, habilitando un gran fin de semana largo para miles de vecinos.
Mientras el calendario nacional no prevé días no laborables inminentes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó un feriado para el viernes 31 de julio. Esta medida excepcional permitirá que los habitantes de distintas localidades bonaerenses disfruten de un inesperado fin de semana largo de tres días, ideal para descansar.
El feriado de Junín y otras localidades
A través de una resolución oficial del Ministerio de Gobierno, conducido por el ministro Carlos Bianco bajo la administración de Axel Kicillof, se declararon no laborables diversas fechas por festividades locales en la provincia.
La medida busca fomentar el desarrollo de las celebraciones patronales y facilitar una mayor participación de la comunidad. El cronograma de asuetos para el cierre del mes impactará directamente en los siguientes distritos:
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El partido de Junín gozará de asueto administrativo debido a la celebración de su fiesta patronal el 31 de julio.
El partido de Saladillo tendrá una jornada no laborable por el aniversario fundacional de la ciudad el 31 de julio.
La localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas, también festejará su aniversario fundacional el 31 de julio.
La normativa rubricada por el Gobierno de Buenos Aires establece que este día será no laborable para toda la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que tendrá carácter de feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades privadas.
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