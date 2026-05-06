Impresionante choque múltiple en Colegiales dejó al menos tres heridos

Personal del SAME llegó rápidamente al lugar para asistir a los damnificados. De acuerdo con la información oficial, cuatro personas fueron atendidas en el lugar: una mujer de 46 años, una menor de 8, un hombre de 28 y un niño de 5 años. Todos presentaban traumatismos leves y se encontraban fuera de peligro.

A su vez, el titular del SAME, Alberto Crescenti, amplió detalles sobre la atención médica. Según explicó en dialogo con C5N, en uno de los vehículos viajaban una mujer y dos menores, quienes fueron revisados por los médicos y se encontraban en buen estado, por lo que no fue necesario su traslado. En otro de los autos, en tanto, viajaba un hombre acompañado por dos menores. En ese caso, se sugirió el traslado al área de pediatría del Hospital Pirovano por precaución, aunque los involucrados decidieron esperar la asistencia de su cobertura médica privada.

También se informó que en una de las camionetas se activaron todos los airbags debido a la fuerza del impacto. En el lugar se pudo ver a una de las mujeres siendo asistida con un vendaje en una de sus piernas.

A pesar de la violencia del choque, Crescenti confirmó que ninguna de las personas involucradas requirió traslado hospitalario inmediato. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que trabajaban para determinar cómo se produjo el accidente.