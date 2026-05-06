Impresionante choque múltiple en Colegiales dejó al menos tres heridos
Cinco autos se vieron involucrados en el incidente. Los damnificados sufrieron heridas leves y fueron atendidos por el SAME en el lugar.
Un brutal choque múltiple tuvo lugar este miércoles por la mañana en el barrio porteño de Colegiales y dejó como saldo al menos cuatro personas con heridas leves. El siniestro involucró a cinco vehículos y generó un fuerte operativo de los equipos de emergencia.
El accidente de tránsito se registró minutos antes de las 8 en la intersección de las calles Freire y Olleros, donde personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó rápidamente para asistir a los heridos.
Según las primeras reconstrucciones del hecho, el choque fue “muy violento” y se produjo en un contexto de asfalto mojado por la lluvia, lo que habría complicado la circulación. Además, se trata de una esquina que no cuenta con semáforo, un factor que pudo haber contribuido al incidente.
En el lugar se registraron importantes daños materiales tras el impacto. Según se pudo ver en las imágenes, dos de los autos involucrados quedaron cruzados en la intersección de Freire y Olleros, mientras que otro vehículo fue desplazado casi 30 metros desde el punto del choque. A su vez, dos autos que estaban estacionados - uno de la mano derecha y otro de la izquierda - también resultaron afectados por la colisión.
Personal del SAME llegó rápidamente al lugar para asistir a los damnificados. De acuerdo con la información oficial, cuatro personas fueron atendidas en el lugar: una mujer de 46 años, una menor de 8, un hombre de 28 y un niño de 5 años. Todos presentaban traumatismos leves y se encontraban fuera de peligro.
A su vez, el titular del SAME, Alberto Crescenti, amplió detalles sobre la atención médica. Según explicó en dialogo con C5N, en uno de los vehículos viajaban una mujer y dos menores, quienes fueron revisados por los médicos y se encontraban en buen estado, por lo que no fue necesario su traslado. En otro de los autos, en tanto, viajaba un hombre acompañado por dos menores. En ese caso, se sugirió el traslado al área de pediatría del Hospital Pirovano por precaución, aunque los involucrados decidieron esperar la asistencia de su cobertura médica privada.
También se informó que en una de las camionetas se activaron todos los airbags debido a la fuerza del impacto. En el lugar se pudo ver a una de las mujeres siendo asistida con un vendaje en una de sus piernas.
A pesar de la violencia del choque, Crescenti confirmó que ninguna de las personas involucradas requirió traslado hospitalario inmediato. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades correspondientes, que trabajaban para determinar cómo se produjo el accidente.
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