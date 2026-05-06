VTV: cómo sacar el turno y realizar la verificación vehicular

Cómo saber cuándo hacer la VTV en 2026

Si tenés un auto nuevo o con muy poco rodaje, ahora podés estirar la visita a la planta cada dos años, lo que es un alivio para el bolsillo y el tiempo. Esta flexibilidad depende mucho de dónde vivas, ya que al ser un país federal, cada jurisdicción pone su propio sello en las reglas y las excepciones.

Dentro de CABA, se realiza desde los 4 años de antigüedad o a partir de los 64.000 km. Luego, entre 4 y 7 años (y menos de 84.000 km) se debe hacer cada 2 años. Finalmente, para los vehículos que tienen más de 7 años o mayor kilometraje, se debe hacer todos los años.

Por su parte, en la provincia de Buenos Aires los autos deben hacerla desde los 2 años de antigüedad, y las motos desde el primer año. Después, la verificación es anual para todos.

Además, hay grupos que pueden quedar exentos del pago:

Jubilados con ingresos bajos.

Personas con discapacidad.

Vehículos oficiales/municipales.

Qué costo tiene hacer la VTV a partir de mayo 2026

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la inspección aplica a:

Vehículos particulares con más de tres años de antigüedad o que superen 60.000 km.

Autos 0 km: la primera VTV se realiza hasta los tres años.

Si un auto no supera los 80.000 km al final de este período, la vigencia se mantiene igual.

Algunos grupos están exentos de pagar la tarifa de la VTV, aunque deben someterse a la inspección técnica. Esto incluye a jubilados, pensionados y personas mayores de 65 años con ingresos equivalentes al haber mínimo, siempre que el vehículo no pague impuesto de radicación.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires:

Los vehículos deben realizar la inspección desde los dos años de antigüedad o cuando superen los 60.000 kilómetros

Los autos nuevos entran en la obligación a los 24 meses de haber sido patentados.

En la Provincia de Buenos Aires, algunos vehículos y conductores tampoco no deben abonar la VTV. Entre ellos se incluyen las unidades de bomberos, los autos destinados a servicios municipales, las personas jubiladas, pensionadas o mayores de 65 años con ingresos de hasta dos haberes mínimos, y los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Autos hasta 2.500 kg: $63.453,61

$63.453,61 Motocicletas: $23.858,78

Provincia de Buenos Aires (PBA):