Cambios inesperados: lo que sucederá con el feriado del 12 de octubre

Cabe recordar que, la semana pasada, el decreto 614/2025 habilitó la posibilidad de trasladar feriados cuando coinciden con fines de semana. La norma corrigió un vacío legal de la Ley 27.399, que no contemplaba esta situación, y estableció que la Jefatura de Gabinete puede mover la fecha al viernes anterior o al lunes siguiente, asegurando así continuidad en la planificación de actividades, turismo y ocio. Esta estrategia combina descanso, movimiento económico y previsibilidad para trabajadores y familias que buscan aprovechar el tiempo libre.