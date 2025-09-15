Cambios inesperados: lo que sucederá con el feriado del 12 de octubre
El Gobierno ajustó los feriados de octubre 2025 para impulsar el turismo, generando un fin de semana largo de tres días y nuevas oportunidades de descanso.
El Gobierno de Javier Milei anunció que el feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que en 2025 caía domingo, se trasladará al viernes 10 de octubre, generando un feriado de tres días. La medida busca fomentar el turismo interno y reactivar sectores clave de la economía, incluyendo gastronomía, transporte y comercio regional.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y recibió apoyo del sector turístico, que reclamaba mayor previsibilidad en el calendario de feriados. Con este ajuste, el Gobierno apunta a dar impulso a una de las áreas más afectadas por la crisis económica y a incentivar el movimiento económico en distintos rubros durante el fin de semana largo.
Cabe recordar que, la semana pasada, el decreto 614/2025 habilitó la posibilidad de trasladar feriados cuando coinciden con fines de semana. La norma corrigió un vacío legal de la Ley 27.399, que no contemplaba esta situación, y estableció que la Jefatura de Gabinete puede mover la fecha al viernes anterior o al lunes siguiente, asegurando así continuidad en la planificación de actividades, turismo y ocio. Esta estrategia combina descanso, movimiento económico y previsibilidad para trabajadores y familias que buscan aprovechar el tiempo libre.
El feriado del 12 de octubre: lo que sucederá
Del viernes 10 al domingo 12 de octubre se vivirá un nuevo fin de semana largo, esperado desde hace meses por el sector turístico. Ciudades como Bariloche, Mar del Plata e Iguazú proyectan un aumento en reservas, siguiendo la tendencia de fines de semana XL anteriores.
La medida cobra relevancia, ya que octubre es un mes clave para la economía. Trasladar feriados busca replicar el efecto del “micro escape”, comprobado tras la pandemia, donde los fines de semana largos impulsaron el consumo interno, beneficiando la gastronomía, alojamiento, transporte y comercio regional. Esta estrategia combina descanso, ocio y reactivación económica, ofreciendo oportunidades tanto para las familias que buscan desconectarse como para los sectores que dependen del turismo en el país.
Calendario de feriados 2025
- Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado).
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 24 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario