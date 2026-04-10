Impactante regreso de Artemis II: la cápsula Orion caerá como una bola de fuego y amerizará en el Pacífico
La misión lunar de la NASA completa su tramo más peligroso: reingreso a altísima velocidad, paracaídas y rescate en el mar.
La histórica misión Artemis II llega a su momento más crítico este viernes, cuando la tripulación regrese a la Tierra a bordo de la cápsula Orion tras completar su viaje alrededor de la Luna. Lejos de un aterrizaje convencional, el retorno será una maniobra extrema que combina velocidades hipersónicas, temperaturas infernales y un amerizaje perfectamente calculado en el océano Pacífico.
El proceso comenzará con el reingreso a la atmósfera terrestre, cuando la nave impacte contra el aire a más de 38.000 km/h. En ese instante, la fricción generará temperaturas tan altas que la cápsula quedará envuelta en plasma, convirtiéndose en una verdadera “bola de fuego”. Se trata del tramo más delicado: un ángulo incorrecto podría hacer que la nave se desintegre o incluso rebote fuera de la atmósfera.
Superada esa etapa, la cápsula reducirá su velocidad de forma drástica y desplegará una serie de paracaídas —hasta once en total— que permitirán estabilizar el descenso. En cuestión de minutos, pasará de velocidades espaciales a un descenso controlado de apenas decenas de kilómetros por hora.
Finalmente, la nave amerizará en el océano Pacífico, frente a la costa de California, en una maniobra conocida como splashdown. Allí ya estarán desplegados equipos de rescate de la Marina de Estados Unidos, que intervendrán de inmediato.
Buzos especializados asegurarán la cápsula y asistirán a los astronautas, que luego serán trasladados en helicóptero hacia un buque militar para los controles médicos de rutina. Todo el proceso, desde el ingreso a la atmósfera hasta el contacto con el agua, dura poco más de 10 minutos, pero concentra el mayor nivel de riesgo de toda la misión.
Así, Artemis II marcará no solo un hito en el regreso de humanos al entorno lunar, sino también una demostración clave de las capacidades de la NASA para futuras misiones que buscarán llevar astronautas nuevamente a la superficie de la Luna.
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