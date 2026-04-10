Impactante regreso de Artemis II: la cápsula Orion caerá como una bola de fuego y amerizará en el Pacífico

El proceso comenzará con el reingreso a la atmósfera terrestre, cuando la nave impacte contra el aire a más de 38.000 km/h. En ese instante, la fricción generará temperaturas tan altas que la cápsula quedará envuelta en plasma, convirtiéndose en una verdadera “bola de fuego”. Se trata del tramo más delicado: un ángulo incorrecto podría hacer que la nave se desintegre o incluso rebote fuera de la atmósfera.