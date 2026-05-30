Luna azul de mayo 2026: ¿qué es y cuándo verla?
Este fenómeno no volverá a suceder hasta diciembre de 2028. Cuál es el origen de su nombre y todo lo que tenés que saber sobre este evento astronómico.
El mes de mayo finalizará con uno de los fenómenos astronómicos menos frecuentes del calendario: la segunda luna llena en un mismo mes. La primera ocurrió el 1 de mayo y fue conocida como la Luna de las Flores, mientras que este fin de semana llegará el turno de la esperada Luna azul.
Este fenómeno no ocurre todos los años. De hecho, suele repetirse aproximadamente cada dos años y medio, por lo que genera gran expectativa entre quienes disfrutan de observar los eventos astronómicos.
Cuándo y cómo ver la Luna azul de mayo 2026
La llamada Luna azul de mayo 2026 podrá verse durante la noche del domingo 31 de mayo en gran parte del mundo, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.
Para disfrutarla mejor, los especialistas recomiendan observarla desde lugares con poca contaminación lumínica, preferentemente alejados de las grandes ciudades. No será necesario utilizar binoculares ni telescopios para apreciarla, ya que podrá verse a simple vista.
¿Por qué se llama Luna azul?
Aunque muchos la conocen como Luna azul o Blue Moon, el fenómeno no implica que nuestro satélite natural cambie de color. De hecho, la Luna mantendrá su habitual tono grisáceo.
El término se utiliza para describir a la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, un evento poco frecuente que suele repetirse cada dos años y medio.
Como la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días, ocasionalmente es posible que entren dos lunas llenas en el mismo período.
Sobre el origen de esta curiosa denominación existen distintas teorías. Una de las más conocidas surgió en 1946, cuando el astrónomo aficionado James Hugh Pruett publicó en la revista Sky & Telescope un artículo titulado “Once in a Blue Moon” (“Una vez cada Luna Azul”), popularizando el concepto tal como se lo conoce hoy.
Otra explicación remite al inglés medieval y sostiene que la expresión podría derivar de la palabra belewe, que significa “traidor”.
Según esta teoría, esta Luna adicional “traicionaba” el conteo tradicional de las estaciones o alteraba los períodos de ayuno, hasta que con el tiempo la expresión evolucionó hacia blue moon.
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