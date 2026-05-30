Luna azul de mayo 2026: ¿qué es y cuándo verla?

El término se utiliza para describir a la segunda Luna llena que ocurre dentro de un mismo mes calendario, un evento poco frecuente que suele repetirse cada dos años y medio.

Como la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días, ocasionalmente es posible que entren dos lunas llenas en el mismo período.

Sobre el origen de esta curiosa denominación existen distintas teorías. Una de las más conocidas surgió en 1946, cuando el astrónomo aficionado James Hugh Pruett publicó en la revista Sky & Telescope un artículo titulado “Once in a Blue Moon” (“Una vez cada Luna Azul”), popularizando el concepto tal como se lo conoce hoy.

Otra explicación remite al inglés medieval y sostiene que la expresión podría derivar de la palabra belewe, que significa “traidor”.

Según esta teoría, esta Luna adicional “traicionaba” el conteo tradicional de las estaciones o alteraba los períodos de ayuno, hasta que con el tiempo la expresión evolucionó hacia blue moon.