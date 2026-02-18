Impactante robo en Lanús: dispararon al aire y la víctima respondió con un botellazo
Cuatro delincuentes armados le sustrajeron el auto a un hombre cuando llegaba a su casa. En medio de la huida, el damnificado intentó resistirse.
Un nuevo episodio de inseguridad quedó registrado por cámaras de vigilancia en Lanús, donde un hombre fue interceptado por una banda armada que le robó el auto a plena luz del día. El hecho ocurrió minutos después de las 17, cuando la víctima acababa de subir su Peugeot 208 blanco a la vereda de su domicilio.
En ese instante, una Chevrolet Tracker blanca se detuvo de forma abrupta a su lado. De ella descendieron tres sospechosos encapuchados, mientras un cuarto permanecía al volante con el motor en marcha. Los asaltantes se dirigieron directamente hacia la puerta del conductor y, a los gritos, lo obligaron a bajar.
“Bajá y dame todo”, le exigieron mientras lo apuntaban con un arma en la cabeza. El hombre, visiblemente alterado, repetía: “Pará, pará, pará”, intentando ganar tiempo y evitar que la situación escalara.
Sin embargo, los delincuentes lo sacaron por la fuerza del vehículo, le propinaron un culatazo y le arrebataron una riñonera con sus pertenencias. En pocos segundos, uno de los atacantes tomó el control del Peugeot, mientras sus cómplices regresaban a la Tracker para emprender la fuga coordinada.
Cuando los ladrones comenzaron a escapar, la víctima intentó seguirlos a pie. Desde la camioneta realizaron al menos un disparo intimidatorio al aire para disuadirlo, lo que generó tensión en toda la cuadra y obligó a un motociclista que circulaba por la zona a acelerar para evitar quedar en medio de la escena.
En un gesto de impotencia, el damnificado arrojó una botella de vidrio que impactó contra una de las ventanillas de su propio auto ya en movimiento. El objeto se estrelló contra el cordón y se hizo añicos, mientras los delincuentes lograban huir.
Tras el asalto, el hombre radicó la denuncia en la Comisaría 10ª de Lanús. La investigación se inició a partir de un llamado al 911 y ahora los efectivos trabajan para identificar a los responsables y recuperar el vehículo sustraído.
