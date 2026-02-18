Impactante robo en Lanús: dispararon al aire y la víctima respondió con un botellazo

robo lanus 1

En un gesto de impotencia, el damnificado arrojó una botella de vidrio que impactó contra una de las ventanillas de su propio auto ya en movimiento. El objeto se estrelló contra el cordón y se hizo añicos, mientras los delincuentes lograban huir.

Tras el asalto, el hombre radicó la denuncia en la Comisaría 10ª de Lanús. La investigación se inició a partir de un llamado al 911 y ahora los efectivos trabajan para identificar a los responsables y recuperar el vehículo sustraído.