Corrientes: fue golpeada a la escuela y le dijo a una profesora que su papá la violaba
La víctima fue golpeada con cables para evitar que -junto a la otra nena- contaran los ataques que sufrían mientras su madre estaba ausente.
Un hombre fue detenido en la zona rural de la localidad correntina de Carolina, cerca de Goya, luego que una de sus hijas revelara en la escuela que era víctima de abusos sexuales desde hacía mucho tiempo. La Justicia actuó con rapidez y le dictó la prisión preventiva mientras dure el proceso.
El cas salió a la luz el martes 12 de mayo cuando una profesora de una escuela rural notó que una de sus alumnas presentaba marcas compatibles con golpes.
Según trascendió, la adolescente relató que el día anterior su padre la había castigado al golpearla con cables y, ante la consulta de la profesora sobre el motivo del castigo, confesó que el hombre la había vuelto a violar.
Detalló que la golpiza tenía como objetivo intimidarlas para que ni ella ni su hermana menor revelaran los abusos cometidos en los momentos en que su madre estaba fuera de la casa.
La revelación de la menor fue estremecedora y llevó a la docente a informar de inmediato a la directora del establecimiento, quien se comunicó con la Policía de Corrientes para formalizar la denuncia, cumpliendo con los protocolos frente a casos de violencia y abuso.
La policía alertó a la Fiscalía de Goya, que ordenó exámenes médicos urgentes para ambas hermanas. El personal del Hospital Regional de Goya confirmó signos de abuso sexual de larga data en las dos menores, lo que llevó a la fiscal María Eugenia Ballará a solicitar la detención del padre.
Los médicos del Hospital de Goya constataron que la adolescente de 14 años y su hermana de 11 presentaban señales de abusos sexuales de larga data.
Cómo sigue la investigación
Con esta evidencia, la fiscal María Eugenia Ballará solicitó la detención del acusado. El hombre ya fue imputado y un juez de Garantías de la ciudad de Goya hizo lugar al pedido de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso judicial.
Mientras tanto, las víctimas permanecen internadas en el Hospital Regional de Goya y la fiscal del caso ya pidió que las dos nenas presten declaración en Cámara Gesell para evitar su revictimización. También deberá dar su testimonio un hermanastro, que no vive en la misma casa.
Desde la Fiscalía están incorporando la declaración de los docentes y también de los médicos que atendieron a las hermanas cuando fueron llevadas al Hospital de Goya.
También buscarán que preste testimonio una compañera de curso que habría incentivado a la víctima para que le confiara su calvario a la profesora.
Además, se solicitó un informe socioambiental para determinar en qué condiciones vivían las hermanas junto a sus padres. Por ahora no hubo una imputación a la madre de las nenas, pero eso podría cambiar si las nenas revelan en su declaración que estaba al tanto de lo que sucedía.
Una compañera de curso será citada, ya que habría motivado a la víctima a confiar su situación a la profesora. Por el momento, no existe imputación contra la madre, aunque su situación procesal dependerá de las declaraciones que brinden las menores. También fue citado un hermanastro que no vive en la misma casa.
El Juzgado de Familia de Goya también interviene para definir con quién quedarán las hermanas una vez que reciban el alta médica. Ahora la Justicia busca sumar declaraciones para reconstruir cómo y cuándo empezaron los episodios.
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