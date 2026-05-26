Corrientes: fue golpeada a la escuela y le dijo a una profesora que su papá la violaba

La policía alertó a la Fiscalía de Goya, que ordenó exámenes médicos urgentes para ambas hermanas. El personal del Hospital Regional de Goya confirmó signos de abuso sexual de larga data en las dos menores, lo que llevó a la fiscal María Eugenia Ballará a solicitar la detención del padre.

Los médicos del Hospital de Goya constataron que la adolescente de 14 años y su hermana de 11 presentaban señales de abusos sexuales de larga data.

Cómo sigue la investigación

Con esta evidencia, la fiscal María Eugenia Ballará solicitó la detención del acusado. El hombre ya fue imputado y un juez de Garantías de la ciudad de Goya hizo lugar al pedido de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso judicial.

Mientras tanto, las víctimas permanecen internadas en el Hospital Regional de Goya y la fiscal del caso ya pidió que las dos nenas presten declaración en Cámara Gesell para evitar su revictimización. También deberá dar su testimonio un hermanastro, que no vive en la misma casa.

Desde la Fiscalía están incorporando la declaración de los docentes y también de los médicos que atendieron a las hermanas cuando fueron llevadas al Hospital de Goya.

También buscarán que preste testimonio una compañera de curso que habría incentivado a la víctima para que le confiara su calvario a la profesora.

Además, se solicitó un informe socioambiental para determinar en qué condiciones vivían las hermanas junto a sus padres. Por ahora no hubo una imputación a la madre de las nenas, pero eso podría cambiar si las nenas revelan en su declaración que estaba al tanto de lo que sucedía.

Una compañera de curso será citada, ya que habría motivado a la víctima a confiar su situación a la profesora. Por el momento, no existe imputación contra la madre, aunque su situación procesal dependerá de las declaraciones que brinden las menores. También fue citado un hermanastro que no vive en la misma casa.

El Juzgado de Familia de Goya también interviene para definir con quién quedarán las hermanas una vez que reciban el alta médica. Ahora la Justicia busca sumar declaraciones para reconstruir cómo y cuándo empezaron los episodios.