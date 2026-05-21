Junín: frenética persecución policial con choques y disparos terminó con un detenido

Tras varios impactos, el patrullero logró desplazar al vehículo hacia la banquina, pero la secuencia no culminó ahí.

El sospechoso volvió a acelerar de manera inesperada, cruzó desde la banquina y realizó una brusca maniobra en U con la intención de retomar en sentido contrario y continuar con su fuga.

Fue en ese momento cuando uno de los efectivos descendió del patrullero y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria contra el auto todavía en movimiento, según informó diariodemocracia. A pesar del intento desesperado de fuga, los policías de Junín lograron finalmente interceptar el vehículo y detener a su conductor, un hombre oriundo de la provincia de Tucumán.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial de Junín, que avaló el accionar de las fuerzas de seguridad. Además, se dispuso el secuestro del Volkswagen Vento debido a que el conductor no contaba con la documentación necesaria.

La causa fue caratulada como “Daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad”, debido a la rotura de uno de los patrulleros durante la persecución y a que el conductor desobedeció reiteradamente las órdenes de detención.