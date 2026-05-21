Junín: frenética persecución policial con choques y disparos terminó con un detenido
Todo comenzó cuando un hombre evadió un control policial y emprendió una fuga durante varios kilómetros.
Una frenética persecución policial se registró en la localidad bonaerense de Junín, donde el conductor de un auto sin patente intentó escapar durante más de diez kilómetros por distintas rutas y avenidas, mientras era seguido por varios patrulleros. La secuencia incluyó un tiroteo, un choque y culminó con el sospechoso detenido sobre la Ruta Provincial 65.
Todo comenzó alrededor de las 13 en la intersección de la avenida Alvear y Juana Azurduy, en una zona cercana a los barrios San Juan y Bicentenario. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Junín Segunda detectaron un Volkswagen Vento gris que circulaba sin patente, por lo que le solicitaron al conductor que detuviera la marcha para identificarlo.
Sin embargo, lejos de detenerse, el sospechoso aceleró de forma repentina y emprendió una peligrosa fuga a gran velocidad. A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo que incluyó la participación de varios móviles policiales de distintas dependencias, entre ellas las Fuerzas de Operaciones Especiales y efectivos de la localidad de Saforcada.
La persecución continuó por la Ruta Provincial 65, donde el conductor realizó maniobras evasivas mientras era seguido de cerca por dos patrulleros. De acuerdo con los reportes oficiales, en un tramo del recorrido uno de los móviles policiales comenzó a golpear deliberadamente contra el Volkswagen Vento con el objetivo de desestabilizarlo y obligarlo a frenar.
Tras varios impactos, el patrullero logró desplazar al vehículo hacia la banquina, pero la secuencia no culminó ahí.
El sospechoso volvió a acelerar de manera inesperada, cruzó desde la banquina y realizó una brusca maniobra en U con la intención de retomar en sentido contrario y continuar con su fuga.
Fue en ese momento cuando uno de los efectivos descendió del patrullero y efectuó varios disparos con su arma reglamentaria contra el auto todavía en movimiento, según informó diariodemocracia. A pesar del intento desesperado de fuga, los policías de Junín lograron finalmente interceptar el vehículo y detener a su conductor, un hombre oriundo de la provincia de Tucumán.
La intervención quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Departamento Judicial de Junín, que avaló el accionar de las fuerzas de seguridad. Además, se dispuso el secuestro del Volkswagen Vento debido a que el conductor no contaba con la documentación necesaria.
La causa fue caratulada como “Daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad”, debido a la rotura de uno de los patrulleros durante la persecución y a que el conductor desobedeció reiteradamente las órdenes de detención.
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