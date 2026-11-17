Como si fuera el papa León XIV: le dieron un bebé en brazos a Nico Paz en Córdoba y la escena se volvió viral
El mediocampista de la Selección argentina se acercó a saludar a los hinchas y protagonizó un insólito momento que despertó bromas en las redes.
En medio de la locura que despierta cada aparición de la Selección Argentina en el interior del país, Nico Paz protagonizó una escena tan insólita como divertida durante el contacto del plantel con los hinchas en Córdoba.
El episodio quedó registrado en vivo por las cámaras de televisión mientras los futbolistas de la "Scaloneta" se acercaban a las vallas para firmar autógrafos y sacarse fotos con los fanáticos que aguardaban bajo el sol para ver de cerca a los campeones del mundo.
Una postal "papal" junto a los hinchas
En plena recorrida por el vallado, una mujer mayor que sostenía a una bebé vestida de rosa le acercó la pequeña al volante nacido en España y actual figura del Como de Italia. Sin dudarlo y con total naturalidad, Paz tomó a la niña en brazos para posar frente a los teléfonos celulares que captaban la escena.
Rodeado por decenas de simpatizantes con camisetas albicelestes que miraban sonrientes y grababan el instante, el mediocampista sostuvo cuidadosamente a la bebé durante varios segundos, recordando el clásico gesto que suele realizar el papa León XIV, quien días atrás revolucionó el país con su visita apostólica, cuando bendice y saluda a los niños entre la multitud.
Tras cumplir con la foto y devolver a la pequeña a los brazos de la mujer entre risas y aplausos del público cordobés, el futbolista continuó saludando al resto de los fanáticos antes de regresar junto al plantel.
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