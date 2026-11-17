Una postal "papal" junto a los hinchas

En plena recorrida por el vallado, una mujer mayor que sostenía a una bebé vestida de rosa le acercó la pequeña al volante nacido en España y actual figura del Como de Italia. Sin dudarlo y con total naturalidad, Paz tomó a la niña en brazos para posar frente a los teléfonos celulares que captaban la escena.