Una multitud recibió a la Selección Argentina en Córdoba: el emotivo mensaje
La Selección Argentina llegó a Córdoba para cerrar el año ante Costa Rica, la esperó una multitud en el hotel y el equipo agradeció el cariño en redes.
La Selección Argentina llegó a Córdoba para jugar su último partido del año y se encontró con una multitud de hinchas en la puerta del hotel. El plantel de Lionel Scaloni enfrentará esta noche a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes, por el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre, tras la derrota 2-1 ante Uruguay en La Bombonera.
El equipo tenía previsto viajar con un día de anticipación, pero por cuestiones climáticas se postergó el vuelo y la delegación aterrizó hoy al mediodía. Desde el aeropuerto fue directo al hotel Quorum, donde los esperaban los fanáticos. Enzo Fernández y Dibu Martínez fueron los que más tiempo se quedaron para sacarse fotos y firmar autógrafos. Después, la Selección agradeció el recibimiento en sus redes sociales: destacó que “el hincha argentino es incondicional” y le dio las gracias a Córdoba por el cariño.
Una multitud recibió a la Selección Argentina en Córdoba: el emotivo mensaje
IMPORTANTE: La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica
El DT quiere dejar atrás la caída en el clásico y anticipó en conferencia que hará cuatro o cinco cambios respecto del último partido. Uno ya está confirmado: Dibu Martínez volverá al arco en lugar de Gerónimo Rulli. El encuentro tendrá además un condimento especial: será el segundo partido de la era pos-Messi y la despedida de Walter Samuel como ayudante de Scaloni, tras ocho años en el cuerpo técnico. Desde enero comenzará su carrera como entrenador principal.
La probable formación de la Selección Argentina
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.
Argentina vs. Costa Rica: hora y TV
- Hora: 20.
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.
- TV: TyC Sports y Telefe.
El historial favorece ampliamente a la Albiceleste: se enfrentaron siete veces, con cinco triunfos argentinos y dos empates. Costa Rica nunca le ganó a la Selección.
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