El equipo tenía previsto viajar con un día de anticipación, pero por cuestiones climáticas se postergó el vuelo y la delegación aterrizó hoy al mediodía. Desde el aeropuerto fue directo al hotel Quorum, donde los esperaban los fanáticos. Enzo Fernández y Dibu Martínez fueron los que más tiempo se quedaron para sacarse fotos y firmar autógrafos. Después, la Selección agradeció el recibimiento en sus redes sociales: destacó que “el hincha argentino es incondicional” y le dio las gracias a Córdoba por el cariño.