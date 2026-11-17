Presupuesto 2027 en Córdoba: Martín Llaryora anunció fuerte baja de impuestos y prioriza la inversión social
Martín Llaryora anunció para Córdoba un Presupuesto 2027 con fuerte alivio fiscal, baja del Impuesto Inmobiliario y foco en salud y educación.
El Gobierno de Córdoba, encabezado por Martín Llaryora, presentó los lineamientos del Presupuesto Provincial 2027, un paquete económico que combina una profunda reducción de la presión tributaria con el sostén de las áreas sociales esenciales.
La iniciativa prevé un alivio fiscal total estimado en $1,5 billones que permanecerán en manos de las familias y el sector productivo, mediante recortes en el Impuesto Inmobiliario Urbano, una rebaja en la alícuota general de Ingresos Brutos y nuevos incentivos para dinamizar el comercio y el empleo.
En un contexto económico nacional complejo —marcado por la caída de la recaudación durante diez meses consecutivos, el cierre de más de 3.000 comercios y la pérdida de 35.000 puestos de trabajo en la provincia—, la gestión cordobesa apostará a mantener el equilibrio fiscal ajustando gastos no prioritarios, como un recorte del 40% en la publicidad oficial, mientras blinda los recursos destinados a salud, educación, seguridad y asistencia social.
Los ejes de la rebaja impositiva en Córdoba: Inmobiliario, Ingresos Brutos y Automotor
El proyecto diseñado por el Ejecutivo provincial contempla un amplio abanico de reducciones y exenciones que alcanzan tanto a los hogares como a los pequeños, medianos y grandes contribuyentes:
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Impuesto Inmobiliario Urbano: Alcanzará al 100% de las propiedades de la provincia. El 97% de los inmuebles recibirá una disminución del 30%, mientras que el 3% restante accederá a una rebaja del 5%. Además, continuarán las exenciones totales para adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de viviendas sociales.
Ingresos Brutos: La alícuota general bajará 1,25 puntos porcentuales, pasando del 4,75% al 3,50%. En paralelo, se incorporarán 40.000 nuevos contribuyentes al régimen de alícuota reducida (llevando el total a 110.000), lo que implica que el 58% del padrón comercial y de servicios pagará menos impuestos.
Campo e industria: Se ratifica la alícuota del 0% de Ingresos Brutos para el sector agropecuario, la Mera Compra y las actividades comprendidas dentro de la promoción industrial.
Impuesto Automotor: Se aplicará una reducción del 50% para unidades afectadas al transporte público de pasajeros, taxis, vehículos que operan mediante aplicaciones, personas con discapacidad y pacientes crónicos.
Ley de Promoción del Comercio, obra pública y gasto social
Para impulsar la creación de puestos de trabajo en el sector privado, Martín Llaryora enviará a la Legislatura una nueva Ley de Promoción del Comercio, que extenderá a los comercios el esquema de Impuestos por Inversión para descontar Ingresos Brutos a cambio de nuevos proyectos y contrataciones.
En cuanto a la administración del gasto público, el Presupuesto 2027 garantizará las partidas necesarias para finalizar todas las obras de infraestructura que actualmente se encuentran en ejecución, aunque impondrá un criterio restrictivo para el inicio de nuevos proyectos, priorizando únicamente aquellos considerados estratégicos y acordes a la disponibilidad financiera de la provincia.
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