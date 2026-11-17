En un contexto económico nacional complejo —marcado por la caída de la recaudación durante diez meses consecutivos, el cierre de más de 3.000 comercios y la pérdida de 35.000 puestos de trabajo en la provincia—, la gestión cordobesa apostará a mantener el equilibrio fiscal ajustando gastos no prioritarios, como un recorte del 40% en la publicidad oficial, mientras blinda los recursos destinados a salud, educación, seguridad y asistencia social.