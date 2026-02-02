Impactante video: guardavidas de Mar del Plata rescataron a tres niños que se los llevó el mar

Situación insólita en Varese: rechazó la asistencia de un guardavidas y quiso agredirlo

Un episodio inesperado y fuera de lo común se vivió este viernes por la tarde en Playa Varese, cuando un intento de rescate en el mar terminó con un hombre detenido.

Según las imágenes y los testimonios recabados por 0223, un guardavida se lanzó al agua para asistir a un bañista que presentaba dificultades debido a las fuertes corrientes. Sin embargo, al llegar hasta él, el hombre rechazó la ayuda y reaccionó de manera agresiva.

El socorrista, al advertir que el sujeto estaba en peligro, insistió en el auxilio y lo acompañó hacia la orilla. No obstante, el bañista se negó a ser rescatado y se generó un intercambio verbal mientras ambos avanzaban por el agua.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/0223comar/status/2017388345001730070?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2017388345001730070%7Ctwgr%5Ea23a15ddf240bdf4aa5ef811b3c90822f4be2f39%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fsociedad%2Fsituacion-insolita-varese-rechazo-la-asistencia-un-guardavidas-y-quiso-agredirlo-n6241012&partner=&hide_thread=false #MardelPlata Insólito: se negó a ser rescatado por un guardavidas en Varese e intentó golpearlo



Leé más en: https://t.co/BjDvd3wlML pic.twitter.com/VoP232EdDM — 0223 (@0223comar) January 31, 2026

Cuando finalmente pisaron la arena mojada, el hombre intentó agredir al guardavidas con un golpe. En ese instante, personal de la Patrulla Municipal intervino de inmediato y, con una maniobra rápida y efectiva, lo redujo.

Con el agresor ya inmovilizado en el suelo, los testigos confirmaron que fue aprehendido por las fuerzas de seguridad y posteriormente trasladado a una comisaría.