Impactante video: guardavidas de Mar del Plata rescataron a tres niños que se los llevó el mar
El salvataje fue difundido en redes sociales y sirvió para visibilizar la importancia de extremar los cuidados en el mar durante jornadas de bajante extraordinaria.
El dramático salvataje de tres niños que estaban solos y fueron arrastrados por el mar en las playas de Punta Mogotes quedó registrado en un video difundido en redes sociales.
Según relataron desde el cuerpo de guardavidas de Mar del Plata, el episodio ocurrió el sábado cerca del mediodía, en una jornada marcada por una bajante extraordinaria del mar, altas temperaturas y gran presencia de turistas, una combinación que incrementa los riesgos en la costa.
En ese contexto, los tres menores se separaron de sus padres y cayeron en una canaleta donde no hacían pie. De inmediato, guardavidas apostados en los balnearios 10, 11 y 12 de las playas del sur de Mar del Plata, junto al sector de bajada de Plaza 3, ingresaron y lograron ponerlos a salvo.
Desde la cuenta oficial destacaron la rápida intervención y la coordinación entre los distintos puestos, y subrayaron la importancia del trabajo en equipo para prevenir situaciones de mayor gravedad. El video fue compartido como mensaje de concientización sobre la necesidad de respetar las indicaciones de los guardavidas y extremar los cuidados, especialmente en días de condiciones marítimas adversas.
Situación insólita en Varese: rechazó la asistencia de un guardavidas y quiso agredirlo
Un episodio inesperado y fuera de lo común se vivió este viernes por la tarde en Playa Varese, cuando un intento de rescate en el mar terminó con un hombre detenido.
Según las imágenes y los testimonios recabados por 0223, un guardavida se lanzó al agua para asistir a un bañista que presentaba dificultades debido a las fuertes corrientes. Sin embargo, al llegar hasta él, el hombre rechazó la ayuda y reaccionó de manera agresiva.
El socorrista, al advertir que el sujeto estaba en peligro, insistió en el auxilio y lo acompañó hacia la orilla. No obstante, el bañista se negó a ser rescatado y se generó un intercambio verbal mientras ambos avanzaban por el agua.
Cuando finalmente pisaron la arena mojada, el hombre intentó agredir al guardavidas con un golpe. En ese instante, personal de la Patrulla Municipal intervino de inmediato y, con una maniobra rápida y efectiva, lo redujo.
Con el agresor ya inmovilizado en el suelo, los testigos confirmaron que fue aprehendido por las fuerzas de seguridad y posteriormente trasladado a una comisaría.
