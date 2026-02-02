¿Escándalo amoroso? Dos hombres se pelearon a golpe limpio en medio del Museo Mar de Mar del Plata
Una testigo grabó parte de la caótica secuencia y su video se volvió viral este lunes. Por suerte no se registraron heridos, a excepción de algunos egos.
Dos hombres adultos protagonizaron el domingo pasado una pelea a golpes, empujones y gritos en medio del Museo MAR, una de las atracciones familiares de Mar del Plata. ¿El motivo? La pareja de uno de ellos.
La secuencia se desarrolló en medio del hall del museo, entre las escaleras mecánicas, cuando un hombre divisó a su expareja, que caminaba junto a quien es su nuevo novio.
Por el momento no está confirmado si hubo algún incidente entre ambos hombres previo a que se fueran a las manos, o si lo que ocurrió fue la combustión espontánea entre el actual y el exnovio, pero un video viral del incidente no deja dudas sobre la animosidad entre los dos protagonistas.
En seguida el edificio ubicado en Félix U. Camet y López de Gomara pasó de ser un museo dedicado al arte contemporáneo en Mar del Plata a ser un ring, o una jaula de MMA, donde los dos hombres se midieron, se gritaron y llegaron a las manos, como se ve en el el video registrado por una testigo.
La mujer que grabó el video le dijo al sitio 0223.com de Mar del Plata que el exnovio de la mujer habría desencadenado la pelea y fue el nuevo pretendiente quien respondió a la agresión.
Los empujones y golpes se dieron todo a lo largo de la planta baja del edificio sin importar que había familias con chicos y personas que habían ido a ver arte, no boxeo. En vez, "volaban trompadas por todos lados", como dijo un testigo a la emisora Del Bosque Radio.
No faltaron las personas que con buena voluntad intentaron separar a los hombres -quienes terminaron en el piso- pero fue el personal del museo provincial el que intervino para lograr cortar la pelea, que para ese momento ya era un cuadro dramático.
