¿Escándalo amoroso? Dos hombres se pelearon a golpe limpio en medio del Museo Mar de Mar del Plata

Los empujones y golpes se dieron todo a lo largo de la planta baja del edificio sin importar que había familias con chicos y personas que habían ido a ver arte, no boxeo. En vez, "volaban trompadas por todos lados", como dijo un testigo a la emisora Del Bosque Radio.

No faltaron las personas que con buena voluntad intentaron separar a los hombres -quienes terminaron en el piso- pero fue el personal del museo provincial el que intervino para lograr cortar la pelea, que para ese momento ya era un cuadro dramático.