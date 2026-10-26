Imponen diez días de prisión preventiva al médico acusado de secuestrar a su familia en Esquel
Miguel Edgardo Battista, un bioquímico de 71 años, quedó detenido durante diez días mientras avanza una investigación por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona.
La Justicia de Chubut dispuso diez días de prisión preventiva para Miguel Edgardo Battista, el hombre de 71 años acusado de mantener cautivos a su esposa y a sus tres hijos en una vivienda de Esquel. El caso salió a la luz después de que vecinos alertaran sobre olores nauseabundos, el aislamiento del inmueble y la falta de contacto con los menores.
Durante un allanamiento realizado en una propiedad ubicada en el pasaje La Cascada al 663, la Policía rescató a una mujer de 41 años y a sus hijos, de 13, 17 y 19 años. De acuerdo con la información difundida, los integrantes de la familia presentaban un estado de salud preocupante y vivían en condiciones de hacinamiento, desnutrición y escasa iluminación.
El operativo policial en la vivienda de Esquel
El procedimiento fue encabezado por la procuradora de la fiscalía, Cecilia Bagnato, y la funcionaria Mónica Caveri. Según la información publicada, Battista se atrincheró durante varias horas cuando llegaron los efectivos y finalmente fue reducido.
La intervención permitió sacar a la familia del inmueble y activar las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que vivían y el alcance de los presuntos delitos investigados.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició el 10 de octubre, a partir de las advertencias de vecinos que manifestaron su preocupación por las condiciones de la vivienda y el prolongado aislamiento de sus ocupantes. Posteriormente, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario elaboraron un informe de riesgo urgente. Ese documento sirvió como fundamento para solicitar la orden de allanamiento que derivó en el rescate de la mujer y sus hijos.
La procuradora Cecilia Bagnato impulsó la acusación contra Battista por presunto abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Además, solicitó que el acusado sea sometido a una evaluación psiquiátrica.
Diez días de prisión preventiva mientras avanza la causa
La medida judicial establece un período inicial de diez días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Durante ese tiempo, la Justicia deberá avanzar en la reconstrucción de los hechos y reunir elementos para establecer las responsabilidades correspondientes.
El caso generó preocupación por la situación en la que fueron encontrados los cuatro integrantes de la familia. La investigación deberá determinar cómo se desarrolló el presunto encierro, cuánto tiempo se prolongó y cuáles fueron las condiciones que atravesaron antes de la intervención policial.
Battista permanece acusado en el marco de una causa penal. La responsabilidad por los hechos deberá establecerse a partir del avance del proceso judicial.
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