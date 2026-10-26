Imponen diez días de prisión preventiva al médico acusado de secuestrar a su familia en Esquel

La procuradora Cecilia Bagnato impulsó la acusación contra Battista por presunto abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. Además, solicitó que el acusado sea sometido a una evaluación psiquiátrica.

El operativo en el que se allanó la casa y se detuvo al bioquímico acusado de retener a su familia. Foto Facebook Info Esquel.

Diez días de prisión preventiva mientras avanza la causa

La medida judicial establece un período inicial de diez días de prisión preventiva mientras continúa la investigación. Durante ese tiempo, la Justicia deberá avanzar en la reconstrucción de los hechos y reunir elementos para establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso generó preocupación por la situación en la que fueron encontrados los cuatro integrantes de la familia. La investigación deberá determinar cómo se desarrolló el presunto encierro, cuánto tiempo se prolongó y cuáles fueron las condiciones que atravesaron antes de la intervención policial.

Battista permanece acusado en el marco de una causa penal. La responsabilidad por los hechos deberá establecerse a partir del avance del proceso judicial.