El desesperado grito de una mujer durante un violento intento de robo: "¡Dejame, no tengo nada!"
La víctima fue atacada por motochorros cuando ingresaba a su casa. La brutal secuencia quedó registrada en un video.
Una mujer fue víctima de un violento intento de robo cuando llegaba a su casa en la ciudad de Mar del Plata y fue atacada por un grupo de motochorros que le exigieron las llaves del auto. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de vigilancia privada.
La escena de inseguridad ocurrió durante el fin de semana, en horas de la noche, en un domicilio del barrio Bosque Alegre, situado en la zona noroeste de la localidad balnearia. Según se puede observar en las imágenes, la mujer acababa de llegar a su vivienda para estacionar su auto en el garaje cuando fue sorprendida por los motochorros encapuchados y con cascos.
De un momento a otro, uno de los delincuentes se abalanzó sobre ella a las corridas: "¡Dame las llaves, dame las llaves!", le exigió el ladrón mientras la interceptaba de manera brutal.
La víctima comenzó a forcejear para evitar el robo: “Dejame, no tengo nada”, le grito casi entre lágrimas.
En medio del forcejeo, la víctima cayó al suelo. Sin embargo, según informó el sitio 0223, en medio de la desesperación logró arrojar las llaves hacia el terreno vecino para evitar que los asaltantes se apoderaran de ellas.
Los delincuentes escaparon abordo de sus motos sin lograr concretar el asalto.
Tras el episodio, la damnificada manifestó su preocupación por la inseguridad en el barrio y apuntó contra situaciones que, según denunció, se producen en una plaza de la zona. En particular, cuestionó la presencia de grupos de motociclistas y describió el lugar como una “juntadera de motos que hacen los que se les canta”.
Además, puso en duda el funcionamiento de las cámaras de seguridad instaladas en un domo de la cuadra.
Luego del brutal asalto, los motochorros emprendieron la fuga y hasta el momento no fueron identificados.
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