El desesperado grito de una mujer durante un violento intento de robo: "¡Dejame, no tengo nada!"

Los delincuentes escaparon abordo de sus motos sin lograr concretar el asalto.

Tras el episodio, la damnificada manifestó su preocupación por la inseguridad en el barrio y apuntó contra situaciones que, según denunció, se producen en una plaza de la zona. En particular, cuestionó la presencia de grupos de motociclistas y describió el lugar como una “juntadera de motos que hacen los que se les canta”.

Además, puso en duda el funcionamiento de las cámaras de seguridad instaladas en un domo de la cuadra.

Luego del brutal asalto, los motochorros emprendieron la fuga y hasta el momento no fueron identificados.