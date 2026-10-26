Detienen a un hombre como sospechoso de dos femicidios en Córdoba y Retiro

Doble femicidio en Córdoba y Retiro: la detención del principal sospechoso

Renato Iván Tavella

De acuerdo con el relato aportado a la Policía, Tatiana Micaela Fernández había mantenido el sábado una cita con un hombre identificado como “Iván”, a quien habría contactado mediante “Gemidos”, una plataforma digital de encuentros.

A partir de entonces, las autoridades iniciaron la búsqueda del principal sospechoso, identificado como Renato Iván Tavella, un cordobés de 28 años, a quien se lo relaciona con ambos femicidios.

Finalmente, el arresto se concretó en el domingo a la noche en una habitación del primer piso de un hotel ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, a 17 cuadras del departamento de Fernández.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el sospechoso no tiene antecedentes penales, que la Justicia cordobes ya había identificado a Tabella días antes del crimen de Retiro y era intensamente buscado.

El robo de los celulares de las víctimas y el ocultamiento de los cuerpos con una sábana son las características que vinculan al sospechoso con ambos asesinatos.

En la ciudad de Buenos Aires, la investigación del femicidio de Fernández quedó en manos del fiscal Matías Di Lello, quien había ordenado el análisis de las cámaras de seguridad y otras medidas de rigor.

El vínculo entre ambos expedientes surgió a partir del impacto de la antena del celular que habría utilizado Iván, cuyo último registro se dio a dos cuadras del departamento de Fernández en Retiro.

Poco después, los investigadores en Buenos Aires descubrieron que la Justicia cordobesa había emitido un pedido de captura contra Tabella, a pedido del fiscal Pablo Camacho.

A partir de las imágenes relevadas, Di Lello solicitó al juez Guillermo Rongo a un allanamiento en el Hotel Centro 1555, donde las filmaciones ubicaban al sospechoso, y éste fue finalmente capturado.