Detienen a un hombre como sospechoso de dos femicidios en Córdoba y Retiro
Iván era buscado tras los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández. Fue capturado en un hotel porteño.
Un hombre fue detenido en las últimas horas señalado como principal sospechoso de los femicidios de Daniela Villalba en la ciudad de Córdoba y de Tatiana Micaela Fernández en el barrio porteño de Retiro, por lo que las autoridades investigan si se trata de un femicida serial.
Daniela Villalba tenía 29 años y era madre de un hijo. La joven fue encontrada sin vida el miércoles pasado, cubierta con una sábana en una cama de dos plazas dentro de su departamento ubicado en bulevar Las Heras al 200, en el barrio Cofico. Tenía heridas de arma blanca en el cuello y en los brazos. Una de las hipótesis bajo análisis indica que pudo haber sido asesinada durante la noche del lunes.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el celular de la joven no fue hallado en el departamento. A su vez, en el lugar no había señales de desorden ni otros faltantes.
Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, fue hallada sin vida este domingo por la mañana en un departamento de alquiler temporario ubicado sobre la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro, donde, según la denuncia, se desempeñaba como trabajadora sexual.
Al igual que en el caso de Villalba, el cuerpo de Fernández fue encontrado tendido sobre la cama y cubierto con una sábana. Tampoco hallaron su celular. A diferencia del primer hecho, la víctima no tenía signos visibles de violencia física, manchas de sangre ni había indicios de desorden en la habitación.
Doble femicidio en Córdoba y Retiro: la detención del principal sospechoso
De acuerdo con el relato aportado a la Policía, Tatiana Micaela Fernández había mantenido el sábado una cita con un hombre identificado como “Iván”, a quien habría contactado mediante “Gemidos”, una plataforma digital de encuentros.
A partir de entonces, las autoridades iniciaron la búsqueda del principal sospechoso, identificado como Renato Iván Tavella, un cordobés de 28 años, a quien se lo relaciona con ambos femicidios.
Finalmente, el arresto se concretó en el domingo a la noche en una habitación del primer piso de un hotel ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, a 17 cuadras del departamento de Fernández.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el sospechoso no tiene antecedentes penales, que la Justicia cordobes ya había identificado a Tabella días antes del crimen de Retiro y era intensamente buscado.
El robo de los celulares de las víctimas y el ocultamiento de los cuerpos con una sábana son las características que vinculan al sospechoso con ambos asesinatos.
En la ciudad de Buenos Aires, la investigación del femicidio de Fernández quedó en manos del fiscal Matías Di Lello, quien había ordenado el análisis de las cámaras de seguridad y otras medidas de rigor.
El vínculo entre ambos expedientes surgió a partir del impacto de la antena del celular que habría utilizado Iván, cuyo último registro se dio a dos cuadras del departamento de Fernández en Retiro.
Poco después, los investigadores en Buenos Aires descubrieron que la Justicia cordobesa había emitido un pedido de captura contra Tabella, a pedido del fiscal Pablo Camacho.
A partir de las imágenes relevadas, Di Lello solicitó al juez Guillermo Rongo a un allanamiento en el Hotel Centro 1555, donde las filmaciones ubicaban al sospechoso, y éste fue finalmente capturado.
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