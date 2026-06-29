Impresionante accidente en Devoto: un camión chocó contra el muro del tren San Martín
El vehículo impactó contra el alambrado y derrumbó la estructura. Debido a la pérdida de combustible se montó un operativo de emergencia.
Un impresionante accidente tuvo lugar este lunes por la mañana en el barrio porteño de Villa Devoto, donde un camión chocó contra el alambrado y derribó el muro de contención de las vías del tren San Martín. El impacto produjo una importante pérdida de combustible del vehículo, por lo que tuvieron que intervenir los Bomberos de la Ciudad.
El siniestro ocurrió minutos después de las 6 sobre la calle Ricardo Gutiérrez y Salvador María del Carril, y derivó en el despliegue de un operativo de emergencia.
Según detallaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el conductor del camión, un hombre de 51 años, pudo descender del vehículo por sus propios medios tras el choque. Pese a presentar un traumatismo de cráneo, se negó a ser trasladado a un hospital.
En el lugar también trabajaron los Bomberos debido a una gran pérdida de combustible proveniente del camión.
Por el hecho no se reportaron otros heridos ni daños a viviendas cercanas. De todas formas, personal de la división de Tránsito colaboró para interrumpir la circulación vehicular en la zona con el fin de permitir el trabajo de los equipos de emergencia en la remoción del camión y la limpieza del derrame.
Varios accidentes en la mañana de este lunes
Durante la mañana de este lunes se registraron varios accidentes en la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de las 8.20, dos autos chocaron en la calle Enrique Ochoa al 200, entre avenida Perito Moreno y Ventana. Producto del fuerte impacto, uno de los vehículos quedó incrustado en un galpón. En el lugar se hicieron presentes móviles del SAME, aunque no se requirió traslado o asistencia de heridos.
Minutos después, un colectivo de la línea 166 chocó contra un auto en la intersección de avenida Juan B. Justo y Manuel B. Gallardo. Por el hecho, una persona resultó herida y fue asistida por los médicos.
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