Impresionante accidente en Devoto: un camión chocó contra el muro del tren San Martín

villa devoto camión muro ferrocarril San Martín Bomberos tuvieron que controlar la zona por una gran pérdida de combustible

Por el hecho no se reportaron otros heridos ni daños a viviendas cercanas. De todas formas, personal de la división de Tránsito colaboró para interrumpir la circulación vehicular en la zona con el fin de permitir el trabajo de los equipos de emergencia en la remoción del camión y la limpieza del derrame.

Varios accidentes en la mañana de este lunes

Durante la mañana de este lunes se registraron varios accidentes en la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de las 8.20, dos autos chocaron en la calle Enrique Ochoa al 200, entre avenida Perito Moreno y Ventana. Producto del fuerte impacto, uno de los vehículos quedó incrustado en un galpón. En el lugar se hicieron presentes móviles del SAME, aunque no se requirió traslado o asistencia de heridos.

choque Choque en Enrique Ochoa al 200, entre avenida Perito Moreno y Ventana

Minutos después, un colectivo de la línea 166 chocó contra un auto en la intersección de avenida Juan B. Justo y Manuel B. Gallardo. Por el hecho, una persona resultó herida y fue asistida por los médicos.

choque 2 Choque en Juan B. Justo y Gallardo