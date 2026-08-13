Femicidio en Villa Devoto: un hombre mató a su esposa en su casa y escapó
El episodio fue alertado por su hijo con un llamado al 911. La Policía encontró al sospechoso con una herida en el cuello y lo trasladó a un hospital.
Un hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad este jueves por la mañana acusado de matar a su esposa a puñaladas en el barrio porteño de Villa Devoto.
El crimen ocurrió en la intersección de las calles Pedro Morán y Alta Gracia. A las 6.50 de este jueves, ingresó un llamado al 911 en el que un joven mayor de edad afirmó que su padre había matado a su madre -ambos de 34 años- y que luego se retiró del domicilio.
Cuando los efectivos y una ambulancia del SAME llegaron al domicilio, constataron que la mujer estaba muerta. Según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, y murió en el acto por una “hemorragia importante”.
Minutos después, la Policía de la Ciudad encontró y detuvo al hombre a unos 200 metros del lugar: tenía una herida cortante en el cuello y fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield
La víctima y el acusado tendrían 34 años. Según pudo reconstruir la Policía, el chico estaba durmiendo cuando su hermana, de apenas 8 años, lo despertó y le contó lo que había ocurrido.
Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el hecho y la investigación se encuentra en curso, y las identidades de los involucrados no fueron dadas a conocer.En la zona se desplegó un amplio operativo policial y se interrumpió el tránsito para facilitar el trabajo de los peritos, que llevan adelante las diligencias correspondientes.
“Yo solo escuché un grito que decía ‘hijo de puta’ y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido”, indicó la empleada de una panadería cercana a la casa a LN+.
En el caso intervienen el Juzgado N°62, a cargo de Darío Bonanno y la Secretaría N°79 a cargo de Carolina Petracca.
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