Femicidio en Villa Devoto: un hombre mató a su esposa en su casa y escapó

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre el hecho y la investigación se encuentra en curso, y las identidades de los involucrados no fueron dadas a conocer.En la zona se desplegó un amplio operativo policial y se interrumpió el tránsito para facilitar el trabajo de los peritos, que llevan adelante las diligencias correspondientes.

“Yo solo escuché un grito que decía ‘hijo de puta’ y me metí al local. No escuché nada más. No conozco a esa familia. La Policía llegó rápido”, indicó la empleada de una panadería cercana a la casa a LN+.

En el caso intervienen el Juzgado N°62, a cargo de Darío Bonanno y la Secretaría N°79 a cargo de Carolina Petracca.