"No la aguanto más": la aberrante carta que dejó el femicida de Villa Devoto

Conmoción por un relato previo del femicida de Devoto

Las excusas del femicida

Lejos de mostrar arrepentimiento, en la misiva que ya forma parte del expediente judicial el agresor intentó victimizarse argumentando peleas económicas y despecho por una presunta venta inmobiliaria.

"No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar", escribió fuera de sí en el texto recuperado por la Policía. Y remató con una frase escalofriante: "Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re ca..., la puta madre. Lo lamento, los amo. Hasta siempre".