"No la aguanto más": la aberrante carta que dejó el femicida de Villa Devoto
Walter, de 56 años, mató a puñaladas a Romina en su casa de Pedro Morán y escapó. Antes de ser atrapado ensangrentado a dos cuadras, dejó una carta donde culpa a la víctima.
Un brutal e impactante femicidio conmociona al barrio porteño de Villa Devoto. Un hombre de 56 años mató de una estocada fatal a su esposa en la vivienda que compartían y, antes de intentar darse a la fuga, dejó una espeluznante carta manuscrita redactada para intentar "justificar" el atroz crimen.
El acusado fue identificado como Walter, quien tras apuñalar a su pareja —llamada Romina— escapó de la escena del crimen y fue localizado por la Policía a tan solo 200 metros del lugar, gravemente herido y ensangrentado.
La carta del horror
"Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando (...) Trabaié tanto por ella y mis hijos y ahora me quiere fuera de la casa".
El macabro hallazgo se produjo tras una violenta discusión de madrugada en una vivienda de la calle Pedro Morán al 5200, casi esquina Avenida Lope de Vega. Vecinos de la zona remarcaron los momentos de extrema tensión vividos en la cuadra.
Una empleada de una panadería lindera confirmó a los investigadores que se escucharon gritos desgarradores provenientes del domicilio. En medio del feroz ataque, la víctima llegó a gritar desesperada: "¿Qué hacés, hijo de pu...?", segundos antes del desenlace fatal.
Las excusas del femicida
Lejos de mostrar arrepentimiento, en la misiva que ya forma parte del expediente judicial el agresor intentó victimizarse argumentando peleas económicas y despecho por una presunta venta inmobiliaria.
"No vi un peso, la puse toda y más en Devoto y luego se vendió. Tampoco vi ni un dólar", escribió fuera de sí en el texto recuperado por la Policía. Y remató con una frase escalofriante: "Ahora quiere vivir la vida sin mí. Me re ca..., la puta madre. Lo lamento, los amo. Hasta siempre".
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