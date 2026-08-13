Las ventas del alfajor marplatense más famoso cayeron un 9,7% en el segundo trimestre de 2026

Al mirar el rubro de "Otros", en el que entran los huevos de Pascua, la compañía confirmó que la fecha de este año, 5 de abril, provocó que la campaña de venta se realizara fuera del período analizado, por lo que no se puede comparar ambos trimestres.

Además, la compañía apuesta a la segunda mitad del año, cuando "una parte significativa de dichas exportaciones se concrete durante el tercer y cuarto trimestre del ejercicio", expresaron fuentes oficiales.

Desde la compañía explicaron que intentan sostener el consumo "evitando trasladar íntegramente el impacto de la inflación a los precios de venta", pero aún sin subir sus precios no logran que el público compre.

En el segundo trimestre de 2026 la compañía registró una ganancia brutal de $15.194 millones, lo que representa un 11,8% menos que en el mismo período de 2025, cuando facturó $17.224 millones.

El resultado operativo experimentó una caída de 55,5%, cuando pasó de $3.490 millones en el segundo trimestre de 2025 a $1.553 millones entre abril y junio de 2026.

Sobre esos números se suma una pérdida de $2.113 millones en los resultados financieros y por posición monetaria neta, lo que explica que Havanna haya terminado el período con una pérdida neta de $747 millones cuando hace un año tenía una ganancia de $1.044 millones.