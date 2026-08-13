Las ventas del alfajor marplatense más famoso cayeron un 9,7% en el segundo trimestre de 2026
La compañía registró entre abril y junio una pérdida de $747 millones por la misma crisis en el consumo que ya desangró a pequeñas y medianas empresas.
La crisis en el consumo atacó a todas las empresas pero los efectos se registraron de manera distinta: mientras algunos emprendimientos ceraron definitivamente, cadenas como Havanna registraron pérdidas y una baja en sus ventas durante el segundo trimestre de 2026.
En el caso de Havanna, la tradicional marca de alfajores marplatenses registró una pérdida de $747 millones entre abril y junio de 2026 con una baja total de 9,7% en sus ventas en la comparación interanual con el mismo trimestre pero de 2025.
Según cifras reportadas por el sitio Ámbito, Havanna registró ventas por $32.288 millones en el segundo trimestre de 2026 contra los $35.743 millones que facturó en el mismo período de 2025.
Havanna incluye mucho más que sólo alfajores: tiene sus cafés y una larga lista de productos, como huevos de Pascua, galletitas o conitos (Havannets).
Teniendo en cuenta sólo los números del consumo de sus alfajores, Havannets y galletitas, se vendieron 944.635 kilos por un total de $21.673 millones, lo que representó una caída del 3,1% interanual.
Al mirar el rubro de "Otros", en el que entran los huevos de Pascua, la compañía confirmó que la fecha de este año, 5 de abril, provocó que la campaña de venta se realizara fuera del período analizado, por lo que no se puede comparar ambos trimestres.
Además, la compañía apuesta a la segunda mitad del año, cuando "una parte significativa de dichas exportaciones se concrete durante el tercer y cuarto trimestre del ejercicio", expresaron fuentes oficiales.
Desde la compañía explicaron que intentan sostener el consumo "evitando trasladar íntegramente el impacto de la inflación a los precios de venta", pero aún sin subir sus precios no logran que el público compre.
En el segundo trimestre de 2026 la compañía registró una ganancia brutal de $15.194 millones, lo que representa un 11,8% menos que en el mismo período de 2025, cuando facturó $17.224 millones.
El resultado operativo experimentó una caída de 55,5%, cuando pasó de $3.490 millones en el segundo trimestre de 2025 a $1.553 millones entre abril y junio de 2026.
Sobre esos números se suma una pérdida de $2.113 millones en los resultados financieros y por posición monetaria neta, lo que explica que Havanna haya terminado el período con una pérdida neta de $747 millones cuando hace un año tenía una ganancia de $1.044 millones.
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