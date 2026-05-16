Imágenes impactantes del automovilista que atropelló a decenas de peatones en Módena
Se trata de un profesional desempleado residente en el lugar, de 31 años, quien en su criminal raid dejó como saldo al menos ocho heridos, cuatro de gravedad.
Este sábado, un conductor convirtió a la zona céntrica de la ciudad de Módena, en el norte de Italia, en un escenario de caos y terror, cuando voluntariamente embistió con su automóvil a una multitud de peatones desprevenidos.
Todo ocurrió en cuestión de segundos, cuando en pleno centro urbano y a gran velocidad atropelló a decenas de personas, dejando en su criminal camino al menos ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, como puede observarse en las imágenes captadas por cámaras de seguridad ciudadana.
Una que vez que embistió al último peatón, golpeándolo fuertemente contra la pared de un edificio, el conductor fue increpado y descendió del vehículo armado con un cuchillo, siendo reducido por cuatro civiles que intervinieron antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.
El terrible hecho ocurrió sobre la Vía Emilia, una de las calles más concurridas de la ciudad de la región italiana de Emilia-Romaña, y según confirmó el alcalde local, Massimo Mezzetti, el atacante fue capturado por vecinos que reaccionaron rápidamente.
“El loco, no sé cómo llamarlo… El criminal que cometió este acto, salió del automóvil blandiendo un cuchillo”, declaró el alcalde a la agencia estatal RAI, destacando que “cuatro ciudadanos” lograron detenerlo y entregarlo a las fuerzas del orden que llegaron al lugar ante diversos llamados de alerta.
Entre las víctimas hay una mujer que sufrió heridas graves al ser impactada de frente por el vehículo que la aplastó contra el escaparate de un comercio, causándole la amputación de ambas piernas debido a la extremada violencia del impacto.
En tanto, la Policía informó que el sujeto es un hombre de 31 años, licenciado en Economía y desempleado, que actualmente vive con sus padres en Módena y hasta la noche del sábado continuaba siendo interrogado en una comisaría local para determinar si el conductor actuó deliberadamente o bajo los efectos de sustancias.
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