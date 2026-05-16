Imágenes impactantes del automovilista que atropelló a decenas de peatones en Módena

“El loco, no sé cómo llamarlo… El criminal que cometió este acto, salió del automóvil blandiendo un cuchillo”, declaró el alcalde a la agencia estatal RAI, destacando que “cuatro ciudadanos” lograron detenerlo y entregarlo a las fuerzas del orden que llegaron al lugar ante diversos llamados de alerta.

Entre las víctimas hay una mujer que sufrió heridas graves al ser impactada de frente por el vehículo que la aplastó contra el escaparate de un comercio, causándole la amputación de ambas piernas debido a la extremada violencia del impacto.

En tanto, la Policía informó que el sujeto es un hombre de 31 años, licenciado en Economía y desempleado, que actualmente vive con sus padres en Módena y hasta la noche del sábado continuaba siendo interrogado en una comisaría local para determinar si el conductor actuó deliberadamente o bajo los efectos de sustancias.