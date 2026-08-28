Impresionante choque frontal en Coghlan dejó tres heridos

Como consecuencia del choque, la conductora del Volkswagen sufrió un fuerte traumatismo en la zona de la pelvis. La lesión, producto del impacto, es de carácter quirúrgico y permanece internada en el Hospital Pirovano.

La pasajera, una mujer de 32 años, también sufrió politraumatismos y fue trasladada al mismo centro de salud para recibir atención médica.

El conductor señalado como autor de la maniobra que desencadenó el choque también resultó herido y fue derivado al Hospital Pirovano.

El accidente sucedió en la avenida Ricardo Balbín al 2700, entre Pedro Rivera y Manuel Ugarte.

Operativo, peritajes y advertencia por la seguridad vial

Tras el choque, la avenida Ricardo Balbín permaneció cortada durante varias horas mientras personal de la Comisaría Comunal 12C y peritos especializados realizaban las tareas de rigor. Los efectivos trabajaron en la toma de fotografías, medición de huellas de frenado y recolección de testimonios para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.

Vecinos de la zona señalaron que se trata de un corredor con circulación intensa, tanto de día como de noche, donde suelen registrarse maniobras imprudentes y excesos de velocidad. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar maniobras riesgosas y mantener la atención al volante, especialmente en horarios nocturnos y en avenidas de alto flujo vehicular.