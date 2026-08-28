Impresionante choque frontal en Coghlan dejó tres heridos
El siniestro vial ocurrió en la avenida Ricardo Balbín al 2700. Los heridos fueron trasladados al Hospital Pirovano.
Un violento choque entre una camioneta y un automóvil en el barrio porteño de Coghlan dejó tres personas heridas y un importante operativo de emergencia.
El siniestro ocurrió pocos minutos después de la medianoche en la avenida Ricardo Balbín al 2700, entre las calles Pedro Rivera y Manuel Ugarte, una traza muy transitada de la Ciudad de Buenos Aires. Por motivos que aún se investigan, uno de los vehículos intentó realizar un sobrepaso y terminó invadiendo el carril contrario. En medio de la maniobra impactó contra otro auto y luego chocó contra un Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario.
El Volkswagen Gol era un vehículo de aplicación y llevaba a una pasajera en su interior al momento del impacto.
Las cámaras de seguridad de la zona, según precisaron fuentes policiales, fueron claves para reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.
En el lugar trabajaron personal del SAME, de la Policía de la Ciudad y Bomberos, que montaron un fuerte operativo para asistir a las víctimas y garantizar la seguridad vial. Los equipos de rescate asistieron a tres pacientes: el conductor de una camioneta Ford Ecosport y dos mujeres que viajaban en un Volkswagen Gol, utilizado para el servicio de una aplicación de viajes.
Como consecuencia del choque, la conductora del Volkswagen sufrió un fuerte traumatismo en la zona de la pelvis. La lesión, producto del impacto, es de carácter quirúrgico y permanece internada en el Hospital Pirovano.
La pasajera, una mujer de 32 años, también sufrió politraumatismos y fue trasladada al mismo centro de salud para recibir atención médica.
El conductor señalado como autor de la maniobra que desencadenó el choque también resultó herido y fue derivado al Hospital Pirovano.
Operativo, peritajes y advertencia por la seguridad vial
Tras el choque, la avenida Ricardo Balbín permaneció cortada durante varias horas mientras personal de la Comisaría Comunal 12C y peritos especializados realizaban las tareas de rigor. Los efectivos trabajaron en la toma de fotografías, medición de huellas de frenado y recolección de testimonios para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.
Vecinos de la zona señalaron que se trata de un corredor con circulación intensa, tanto de día como de noche, donde suelen registrarse maniobras imprudentes y excesos de velocidad. Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito, evitar maniobras riesgosas y mantener la atención al volante, especialmente en horarios nocturnos y en avenidas de alto flujo vehicular.
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