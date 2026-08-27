Tragedia en Quilmes: quién era la joven de 21 años que murió en un brutal choque

La pérdida de su hija lo dejó devastado. “El peor día de nuestras vidas. Se nos fue Victoria, mi hija, un ser que derrochaba alegría. Te amo y amaré cada día del resto de mi vida”, publicó en sus redes sociales.

Los mensajes de despedida que compartió el padre Victoria a través de sus redes sociales.



En un segundo mensaje escribió: “No puedo creerlo, hija mía. Quiero estar con vos, nada me importa”. Ya el miércoles, en una tercera publicación, expresó: “Hija mía, estoy desgarrado. Solo quiero sentirte, acariciarte, darte besos, tenerte cerca, sentirte. Te pido ayuda, angelito mío, vos que siempre estabas para todos. Sos mi orgullo, por siempre aferrada en mí, no puedo más amor mío. Te amo Victoria, mi bebé”.

El dolor no fue solo de su padre. Una prima de la joven también recurrió a las redes para despedirla. “Cómo te voy a extrañar. Verte era risas, carcajadas hasta las lágrimas. No puedo creer estar escribiendo esto. Hoy nos toca despedirte con el dolor más grande de toda la familia. Volá alto prima”, escribió, según reprodujo el medio local Impacto Castex.

El martes, los restos de Victoria fueron velados en la Cochería Colonial, en el Cruce Varela, y despedidos a las 16 en el cementerio Parque Iraola.