Tragedia en Quilmes: quién era la joven de 21 años que murió en un brutal choque
El accidente ocurrió el lunes a la madrugada en General Acha y Smith. Victoria Julieta Raymondi Guida, de 21 años, murió en el acto por las graves heridas que sufrió.
Una joven de 21 años murió tras subir con su auto a una vereda y chocar contra una pared cuando circulaba por la localidad bonaerense de Quilmes. Un video de una cámara de seguridad registró el momento en el que perdió el control de su vehículo y la violencia del trágico impacto.
El hecho ocurrió este lunes 24 de agosto, minutos antes de la 2 de la madrugada, sobre la calle Smith, entre General Acha y Miguel Cané.
Victoria Julieta Raymondi Guida, de 21 años, circulaba por la localidad del Conurbano cuando -por motivos que están bajo investigación- perdió el control de su Peugeot 208 azul.
Según informó Info Quilmes, la colisión fue de tal magnitud que la conductora no sobrevivió: falleció en el lugar como consecuencia de las heridas. El choque también generó daños de consideración en la estructura del comercio contra el que embistió el vehículo.
Victoria era hija de Cristian Raymondi, un empresario de 48 años del rubro automotor con estrecho vínculo con el Turismo Carretera (TC). Raymondi es dueño de la firma Embragues Trento, con sede en Ciudadela, y a fines de julio debutó como piloto en la Copa Bora en el autódromo de La Plata, junto al bonaerense Martín Serrano, corredor del TC.
La pérdida de su hija lo dejó devastado. “El peor día de nuestras vidas. Se nos fue Victoria, mi hija, un ser que derrochaba alegría. Te amo y amaré cada día del resto de mi vida”, publicó en sus redes sociales.
En un segundo mensaje escribió: “No puedo creerlo, hija mía. Quiero estar con vos, nada me importa”. Ya el miércoles, en una tercera publicación, expresó: “Hija mía, estoy desgarrado. Solo quiero sentirte, acariciarte, darte besos, tenerte cerca, sentirte. Te pido ayuda, angelito mío, vos que siempre estabas para todos. Sos mi orgullo, por siempre aferrada en mí, no puedo más amor mío. Te amo Victoria, mi bebé”.
El dolor no fue solo de su padre. Una prima de la joven también recurrió a las redes para despedirla. “Cómo te voy a extrañar. Verte era risas, carcajadas hasta las lágrimas. No puedo creer estar escribiendo esto. Hoy nos toca despedirte con el dolor más grande de toda la familia. Volá alto prima”, escribió, según reprodujo el medio local Impacto Castex.
El martes, los restos de Victoria fueron velados en la Cochería Colonial, en el Cruce Varela, y despedidos a las 16 en el cementerio Parque Iraola.
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