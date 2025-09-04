Ricky Sarkany, en la mira de la Justicia: fue denunciado por amenazas e intimidación

Ante el clima hostil, el denunciante contó que recurrió a su padre por teléfono para pedir ayuda y que, en un intento por evitar una escalada, decidió descender del auto y dialogar con el empresario: "Procedo a bajar, le digo 'calmate, vamos a hablar bien, tengo todo en regla, te paso mi seguro, te voy a cubrir, no hay ningún tipo de problema, estoy yendo a ver a mi hija que está internada, no quiero problemas'".

Sin embargo, la tensión no se disipó. Giménez relató que recibió amenazas directas: "Si quiero te mato acá nomás, te tiro acá nomás, me dijo 'no sabes con quién te metiste'". El denunciante señaló que también fue tratado de "asesino" por parte de Sarkany, lo que agravó aún más la situación.

Como si fuera poco, el conductor acusó al empresario de haberse retirado con documentación que no le pertenecía: "Le muestro mi documento, le paso mi cédula, mi seguro, mi registro, procedo a sacarle una foto, y después agarra del capó de mi auto mi cédula verde, se sube a su camioneta y se va".