El expiloto de TC Emanuel Moriatis fue víctima de un violento robo en la Panamericana

Moriatis contó que el joven se ofreció a llevarlo a su casa en su auto y, cuando iban avanzando por la Panamericana, se encontraron con lo impensado: “Estaba la moto tirada”. Más tarde detalló que estaba encendida e incluso con la mata puesta. También encontró su celular.

Emanuel Moriatis robo

“No entiendo, te roban, te pegan dos tiros, dejan la moto tirada... No lo podía creer. Me subí a la moto y me volví a mi casa”, relató.

Este viernes, en declaraciones radiales, analizó la reacción de los delincuentes al abandonar la moto: “No sé si pensaron que tenía rastreador o qué”, especuló.

En su video, realizó una dura pero sincera advertencia: “Tengan mucho cuidado los que andan en moto por Panamericana. A un amigo le pasó hace poco y ahora me pasó a mi. Pasé por una comisaría y me dijeron que sabían que estaban robando muchas motos, pero no tienen cámaras, nadie hace nada. Estamos en manos de Dios”.

“Dos tiros, ya había frenado, ya había soltado la moto, ¿con qué necesidad?”, relató indignado el excampeón de Turismo Carretera. “Lo único que puedo hacer es avisarles a los demás que tengan cuidado”, reiteró.